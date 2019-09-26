Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога

Дівчата часто стикаються з проблемою, коли після схуднення замість тонкої талії отримують в'ялий, обвислий живіт. або розтяжки. У чому ж криється причина і чи можна запобігти появі цих неприємних наслідків? На ці питання в Instagram відповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше розповіла, чим загрожують експрес-дієти.

Вона зазначила, що нерідко при схудненні шкіра втрачає пружність, гладкість і звичний вигляд. На животі та інших частинах тіла з'являються:

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обвисання

в'ялість

зморшки

розтяжки

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Які у цього явища можуть бути причини:

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Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Занадто швидке схуднення

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Шкіра просто не встигає скоротитися, коли обсяги тіла стрімко зменшуються. Таке буває, коли ви сідаєте на експрес-дієти або просто голодуєте.

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Незбалансоване харчування

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Брак необхідних елементів в їжі - це брак "цеглинок" для будівництва нових клітин. Через це шкіра не встигає вчасно оновлюватися. Плюс не утворюється достатньої кількості колагену і еластину. Це білки сполучних тканин нашого організму, які, в тому числі, роблять шкіру міцною і пружною і дозволяють їй нормально скорочуватися.

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Нестача води

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Зневоднення уповільнює обмінні процеси в клітинах шкіри. Шкіра стає сухою, зморшкуватою, схильна до передчасного старіння. Крім того, неправильний режим пиття сприяє утворенню набряків.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Недолік зовнішнього живлення/зволоження шкіри

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Шкіра повинна отримувати поживні речовини і зволоження не тільки зсередини, але і зовні. Але і одними лише кремами в'ялу шкіру прибрати неможливо.

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Відсутність фізичної активності

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Недолік руху - це не тільки в'ялість м'язів, яка відбивається і на зовнішньому вигляді шкіри, це ще й поганий лимфоток. Застій лімфи означає, що токсини з клітин виводяться погано, поживні речовини і вода до них теж практично не надходять. Звідки ж узятися пружній шкірі!

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Що ж робити, щоб при схудненні шкіра залишалася пружною?

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Збалансоване харчування

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Нашому організму щодня потрібен "будівельний матеріал" у вигляді достатньої кількості макро - і мікронутрієнтів. І енергія у вигляді достатньої кількості калорій.

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Білки, які ми отримуємо з їжею, розщеплюються на амінокислоти, їх організм використовує в процесі будівництва нових клітин. З них же створює колаген і еластин, від яких безпосередньо залежить еластичність і пружність шкіри. Без білка розраховувати на оновлення будь-яких тканин та шкіри у тому числі, не доводиться.

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Жири - це молодість шкіри. Саме з них ми отримуємо незамінні поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які, крім іншого, покращують живлення тканин. Без жирів неможливе правильна робота гормональної системи, зміни в якій відображаються на нашому зовнішньому вигляді просто миттєво.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Складні вуглеводи - це наша енергія. Якщо її мало, то біохімічні процеси сповільнюються, і поживні речовини просто не засвояться.

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Калорійність денного раціону повинна бути достатньою, щоб схуднення не було різким. Інакше шкіра (особливо після 35 років) не встигне адаптуватися до нових обсягів тіла. Більш, ніж на 20% я знижувати калорійність дуже не рекомендую. Це дасть вам схуднення на 300-700 р на тиждень і дозволить втрачати обсяги з оптимальною швидкістю.

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Фізичні навантаження

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Тонус м'язів впливає на шкіру безпосередньо: на в'ялих м'язах пружної шкіри не буває. Крім того, фізична активність розганяє лімфо - і кровообіг, покращуючи живлення шкіри і знижуючи набряклість.

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Догляд за шкірою

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Зволоження і лімфодренажні процедури.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла, як вирахувати своє оптимальне фізичне навантаження.

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