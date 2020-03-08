Як позбутися целюліту назавжди: дієва схема дієтолога

Представниці прекрасної статі готові платити величезні гроші, аби позбавитися від цієї ненависної "апельсинной корочки". Але не все так дорого і складно, якщо знати хоча б поверхово суть цієї проблеми, а тим більше – ефективні методи боротьби з нею. Дієтолог Єва Шишова, яка рані навчила вибирати правильний шоколад, поділилася в Instagram секретами боротьби з "апельсиновою кіркою", які допоможуть забути про цю проблему назавжди.

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Целюліт - це набряк жирової тканини + зайвий жир + погана циркуляція крові. Коли ви мало п'єте, ваш організм починає запасати воду (часто в лімфі), там рідина застоюється і не дає повноцінно циркулювати кровотоку, утворюються ущільнення, це і є целюліт. Якщо до цього на додачу додати сидячий спосіб життя і велика кількість солоної їжі, а так само цукру (швидкі вуглеводи теж провокують набряки, є навіть поняття "вуглеводний набряк"), ви отримуєте готовий комплект апельсинової кірки "п'ять зірок".

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Тому прийнято вважати, що целюліт з'являється від солоних чіпсів і солодкої газованої води, тепер ви точно знаєте причину (сіль і цукор).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але жарти жартами, а боротися треба! Пишу самі основні правила, без яких немає сенсу боротись.

Налагоджуємо харчування (5 г солі в день, 4-6 ч. л. цукру, це відноситься і до продуктів, де сіль і цукор вже міститься)

Починаємо вести активний спосіб життя (це не обов'язково "звірячі" тренування, просто більше ходимо, забуваємо про ліфт, швабру, пульт і тд.)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Підтримуємо водно-сольовий баланс (5г солі + 1-2л чистої сирої води на добу)

Ну і контрольний удар - масажі, скарби, обгортання, все це буде ефектиним тільки при дотриманні перерахованих вище правил.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова відповіла на поширені питання тих, хто худне про харчування і тренування.