Як позбутися целюліту в домашніх умовах: секрети дієтолога

Целюліт — це термін, який може позначати, як медичне захворювання у вигляді запалення жирової клітковини, так і косметичний недолік, який найчастіше проявляється в області сідниць і стегон, роблячи шкіру схожою на апельсинову кірку. Також целюліт може з'являтися в області рук і живота, супроводжуватися в'ялістю і рихлістю шкіри. Як можна позбутися або зменшити його прояви в домашніх умовах, розповіла на своїй сторінці в Instagram популярний дієтолог Олена Кален.

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"У будь-якому випадку, коли є целюліт, це говорить про порушення харчування жирової тканини, на яке впливають зайва вага, стрес, шкідливі звички і надлишок у раціоні продуктів з високим глікемічним індексом", - зазначила експерт.

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Щоб зменшити прояви целюліту, важливо не просто привести вагу в норму, а покращувати кровопостачання і лімфоток. Щоб зробити це ефективніше, включайте фізичну активність у своє життя. Це допоможе вивести зайву рідину і наситити клітини киснем. В результаті йдуть внутрішньоклітинні набряки, зміцнюється сполучна тканина, поліпшується тонус шкіри, що зовні відображається у вигляді зменшення горбистості шкіри.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

В домашніх умовах найкраща вправа для позбавлення від целюліту — присідання з резинкою.

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Вони не вимагають спеціальних тренажерів, дозволяють регулювати навантаження на суглоби за рахунок глибини присідання і сили опору гуми. Поєднання статичного і динамічного навантаження дозволяє скоротити час тренування на проблемну зону до 10-15 хвилин в день.

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Рекомендується виконувати 2-3 сети по 20-25 повторень з інтервалом на відпочинок до 60 секунд.

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У залі для позбавлення від целюліту рекомендуються присідання зі штангою або грифом.

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При виконанні цієї вправи ноги ставляться на ширину плечей, стопи паралельні один одному. Обважнювач кладеться на трапеції, напружується прес, хребет прямий з прогином в попереку, погляд спрямований перед собою і трохи вгору.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀⠀

Жінкам важливо присідати глибоко, щоб задіяти сідничний м'яз, при цьому необхідно стежити, щоб коліна ніколи не виходили за рівень шкарпеток і при підйомі повністю не розпрямляти ноги. Варто узгодити навантаження з тренером і поставити з ним техніку виконання вправи, щоб не нашкодити здоров'ю.

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Також при відсутності протипоказань підходять стрибки на скакалці, біг, підйом по сходах або степ-аеробіка. Ці вправи важливо виконувати в кросівках хорошої якості.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀⠀

Щоб покращити результат, можна поєднувати тренування і обгортання, під час яких проблемні зони закриваються харчовою плівкою. Під плівку нанесіть суміш з будь-якого рослинного нерафінованої олії, змішаного в пропорції з лимонним соком 1:1. Заняття повинно тривати не більше 20 хвилин, після чого прийміть душ. Повторювати 1-2 рази в тиждень, якщо немає алергічної реакції.

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Зменшення проявів целюліту — це комплексне завдання, тому, крім фізичної активності, варто переглянути своє харчування і знизити кількість продуктів, що швидко підвищують рівень цукру в крові.

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