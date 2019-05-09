Як позбутися розтяжок: топ ефективних засобів від дієтолога

Розтяжки або стриї на шкірі суттєво псують не тільки зовнішній вигляд, але і настрій своїм власницям. Позбутися від цієї проблеми не так вже й просто, але всі зусилля окупляться з лишком. Про те, як усунути розтяжки і зробити їх менш помітними розповіла в Instagram професійний дієтолог Ольга Усенко.

Розтяжки (стрії) виникають, коли шкіра швидко змінює форму в результаті різкого схуднення або набору ваги. Вони не є показником проблем зі здоров'ям. Вагітність і статеве дозрівання - два найбільш поширених моменту появи. Але не варто забувати, що стрії бувають і у представників сильної статі.

Спочатку на шкірі з'явиться розтяжка у вигляді тонкої червоної або фіолетової лінії, яка набуває структуру, відмінну від навколишнього шару шкіри. Врешті-решт, більшість розтяжок набувають більш світлий або майже прозорий відтінок, а деякі можуть зникнути.

Це тип рубців, і якщо вони не пішли самі, позбутися від них природним способом малоймовірно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тим не менш, є засоби, які можуть допомогти звести до мінімуму появу розтяжок і зробити їх менш видимими:

Алое Вера

Хоча алое вера, як засіб від розтяжок, поки з малою кількістю клінічних доказів, чисте алое вера є одночасно природним лікувальним засобом і пом'якшувачем шкіри. Це робить його ідеальним домашнім засобом від розтяжок.

Цукровий скраб

2 рази в тиждень:

1. Змішайте одну чашку цукру 1/4 чашки олії: мигдальна або кокосова.

2. Додайте трохи лимонного соку.

3. Змішувати до консистенції вологого пляжного піску.

4. На 8-10 хвилин наносимо на шкіру і масажуємо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гіалуронова кислота

Колаген - білок в шкірі, який дозволяє їй зберігати свою еластичність і виглядати здоровою. З віком колаген зменшується в шкірі. Виробництво колагену можна стимулювати за допомогою гіалуронової кислоти.

Кокосова олія

Так як від пошкоджень шкіри з'являються шрами, кокосова олія може допомогти швидше загоїти шкіру. Кокосова олія вивчалася з точки зору цілющих властивостей, і було виявлено, що у піддослідних щурів, при використанні олії скорочувалася час, необхідний для загоєння шкірних ран.

Це ті засоби, які можна приміряти вдома і в домашніх умовах. Все інше - креми від рубців і шрамів, зволожуючі креми, масаж, уколи, пілінги, скарби, шліфування, лазер і багато іншого - прерогатива індустрії краси.

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