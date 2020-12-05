Ідеальний жироспалювач: експерт назвала важливі умови для схуднення уві сні

Гормони керують нашим тілом, і ми вчимося жити з ними в злагоді. Кожен з них відповідає за ряд життєво важливих процесів, у тому числі безпосередньо за схуднення. Один з них сприяє спалюванню жиру і працює... уві сні! Як активувати його дія написала в Instagram нутрицолог Надія Пахирко.

Знайомтеся, гормон, який спалює жир - соматотропін. Він нарощує м'язову масу. А всім відомо, чим більше м'язів, тим більше калорій витратить ваш організм для життєдіяльності.

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Завдяки цьому гормону розщеплення жиру відбувається в основних проблемних зонах - на животі і талії.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гіпофіз синтезує цей гормон з 22.00 до 2.00 ночі. Саме вночі цей гормон працює на жиросжигание і виведення жирів з організму.

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Якщо процес вироблення гормону правильний, то у вас прискорюється процес регенерації клітин, сповільнюється процес старіння, зміцнюється імунітет. Організм буквально омолоджується на клітинному рівні.

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Вироблення гормону-жиросжигателя нерідко блокується. Причинами може служити велика зайва вага, пізніше засипання, вечірній переїдання, звичка лягати спати з їжею в шлунку.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як запустити головний жироспалюючий гормон соматотропін, гормон росту, краси і молодості?

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Для цього необхідно дотримуватися кількох важливих правил:

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1.Налаштуйте свій режим дня. Лягайте спати не пізніше 23.00. Тривалість сну не повинна бути менше 6-7 годин.

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2.Уникайте пізніх вечерь - останній прийом їжі робіть за 3 години до сну.

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3.Ніколи не лягайте спати з їжею в шлунку. І виключіть високовуглеводні продукти ввечері, які провокують викид інсуліну - головного жироутворюючого гормону, який блокує вироблення соматотропіну.

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