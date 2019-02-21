Гірше цукру: Аніта Луценко шокувала неочікуваним відкриттям про "струнку" фруктозу

Аніта показала улюблену вправу Віри Брежнєвої

На 11 день полюбившегося многим челленджа "14 дней без сладкого" Анита Луценко решила наконец рассказать неприятную правду о фруктозе. Ведь многие уверены, что фруктоза — это отличный заменитель сахара, которые едва ли не "способствует похудению" и "есть ее можно, сколько угодно". Хотя, как выяснилось, это чистой воды миф.

Так, известная фитнес-тренер отметила, что есть сладости на основе фруктозы для людей с диабетом — однозначно не самый лучший вариант. И уж тем более не самый полезный, если вы отказываетесь от сладкого.

Фруктоза — хуже сахара, отмечает фитнес-тренер.

"Она сразу идет в жир. Съедая сладости с фруктозой, вы не испытываете чувства насыщения и съедаете намного больше, чем съели бы даже с сахаром. Жира при этом в этих сладостях не меньше!" — подчеркивает Луценко.

Стройная Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Тренер призывает не искать утешения в обходных путях. И помнить, что самые здоровые сладости для худеющих — мед, ягоды и фрукты, редко сухофрукты. Но и здесь не перебарщивайте. Во время 14 дней без сладкого съедайте не больше 1 чайной ложки меда в день и до 350 граммов фруктов и ягод вместе взятых.

Традиционно, Луценко дала задание на сегодня — упражнение, которое в шутку назвала "Брежнева", так как оно любимое у певицы Веры Брежневой.

Выполняйте 20 раз на каждую ногу и так 3 подхода! Предварительно сделайте самостоятельно разминку.

Видео: instagram.com/anitasporty

Также напомним, до этого Анита Луценко уже успела рекомендовать массу полезных упражнений. К примеру, Анита показала лучшее "женское упражнение".

А до этого тренер показала, как убрать дряблый животик и подтянуть мышцы рук.