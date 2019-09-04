Худнути "з голови": дієтолог розкрила взаємозв'язок емоцій і зайвої ваги

Як вважаєте, неідеальна фігура привносить в наше життя смуток або, навпаки, поганий душевний стан спричиняє набір зайвого? Що ж було першим: курка чи яйце? Дієтолог Катерина Кабашна, яка раніше розповіла, як уникнути зривів при схудненні, впевнена, що першими завжди виступають негативні емоції.

Про зв'язок емоцій і зайвої ваги вона поміркувала на своїй сторінці в Instagram. На думку експерта, дуже часто набір зайвої ваги пов'язаний з емоційним переїданням.

Припустимо, була у вас гарна фігура, але щось в ній не подобалося (ми завжди знайдемо ЩО!). І ви, розсердившись на себе, тиснете по газам (дієта, зал, мільйон процедур) і, та-даам, домагаєтеся успіху! Але його треба ще утримати? Місяць-два-три і...накочується апатія або втома (чому вони можуть їсти все, а я повинна тримати себе в рамках!?). Радість від перемоги зникає, а на її місце приходить порожнеча, яку треба чимось заповнити...⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

І тут сценарій може розвиватися по-різному, але, як мінімум 80% дівчат йдуть шляхом найменшого опору - заповнюють порожнечу...їжею.⠀

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Що робити:

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1. Прийняти себе (можна написати 50 пунктів, що у вас є хорошого/красивого).

Це зробити складно, але ви ж самі бачите зв'язок негативних емоцій з "плюсом" на терезах?⠀

2. Напишіть список тієї їжі, яку ви любите

А потім навпаки - список менш калорійних замінників! Наприклад, я люблю хот-доги в лаваші: беремо салат (капуста+морква), знаходимо менш калорійні сосиски (у звичайних 350, а можна знайти ВІД 80), 30% майонез і кетчуп. Оп! Якщо в звичайному близько 800 калорій, ви отримуєте такий же за 400! Такі заміни легко дадуть від 0.5 до 2 кг у тиждень. Але це не так важливо. Чому? Див.нижче.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Годі чекати результат - ЖИВІТЬ!⠀

Схуднення - це один із способів втечі з реальності (особливо для тих, хто ніяк не може "дохуднути" ). Ось коли буду щаслива/куплю/поїду/зроблю...А покииии...⠀

Що поки? Якщо внутрішня причина не опрацьована, то далі вас не пустить психіка (бо там для неї - зміни, а наш мозок сприймає зміни як небезпеку).

Так як же тоді мінятися? - грайте або просто монотонно виконуйте необхідні пункти, при цьому НІЧОГО НЕ ЧЕКАЮЧИ ВІД ПРОЦЕСУ! Менше очікувань = краще результат.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко поділилася дієвими способами, як не заїдати прийом їжі солодким.

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