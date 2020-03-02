Як худнути без відмови від солодкого: поради нутриціолога

Багатьох з тих, хто хоче знизити вагу, мучить питання - а чи можна схуднути, не відмовляючись повністю від улюблених солодощів? Анти ПП нутриціолог Катя, яка раніше поділилася інструкцією по грамотному схудненню, дала відповідь на своїй сторінці в Instagram kate_rightfood. Експерт впевнена, що це цілком можливо - і розповіла, як же саме.

Худнути з солодким потрібно так само, як і з іншими продуктами - дотримуватися дефіциту калорій і вписати в нього будь-які солодощі, які вам подобаються. Дефіцит калорій працює завжди, незалежно від того, що ви їсте! Навіть якщо це тільки жирна та солодка їжа, фастфуд або ПП, але при цьому у вас дефіцит калорій — ви все одно будете худнути. Це незаперечний закон енергетичного балансу. Головне — різниця між з'їденими і витраченими калоріями в цифрах.

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Але важливо знати міру! Не варто їсти тільки солодке! Я за розумний підхід і проти відмов від улюблених ласощів.

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Самим безпечним і комфортним способом схуднення є принцип 80/20, де 80% — це здорова їжа, 20% — ваші улюблені некорисні, шкідливі продукти, які вам дуже подобаються, від яких ви отримуєте задоволення і насолоду.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

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Схуднення набагато простіше дається, якщо щодня включати в свою норму трохи улюблених або шкідливих продуктів і страв, які приносять радість, ніж повністю від них відмовлятися. Ваш мозок все одно буде шукати заміну того, від чого ви вирішили відмовитися (хоча, в рідкісних випадках це дійсно так).

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Якщо постійно собі забороняти те, що подобається, то в кінцевому рахунку відбудеться сильний ЗРИВ і все схуднення зупиниться.

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Так часто відбувається з солодким і з цукром, коли ті, що худнуть, вирішують повністю від цього відмовитися. Але, на жаль, повна заборона здатна привести до обжерливості. Не мучте себе, худніть із задоволенням!

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Як вписати солодке в раціон?

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Наприклад, ваша денна норма — 1500 Ккал. 20% від цієї норми без шкоди для здоров'я ви можете "віддати" під улюблені смаколики щодня. В даному випадку це 300 Ккал:

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1 солодкий батончик "Баунті" (267 Ккал 2 цукерки)

1 батончик Kitkat (245 Ккал)

4 цукерки Raffaello (300 Ккал)



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Якщо вам хочеться з'їсти більше солодкого, ніж 20%, то з'їжте трохи більше. Якщо це не відбувається на постійній основі кожен день, то не переживайте через це і дозвольте собі з'їсти вище норми.

Нагадаємо, раніше дієтолог Евеліна Авраменко розповіла, чи допомагає вода схуднути або необхідність випивати 2 літри в день — це всього лише міф.