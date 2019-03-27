"Говорили, що я – жирабасина": зірка "Орла и Решки" розповіла про схуднення на 22 кг

Ведуча шоу "Орел и Решка. Морской сезон" Аліна Астровська виглядає буквально ідеально. 29-річна телеведуча при зрості 1.75 важить 60 кг. При цьому Астровська дуже часто публікує в соцмережах фото, на яких позує у відкритих купальниках міні-сукнях, шортах, всіляко демонструючи дуже спортивну фігуру. Але ведуча зізналася, що в 25 років вона важила більше 80 кг! Навколишні нав'язали їй комплекси, а подруги навіть називали "жирабасиною". Про це повідомляє видання myglamwish.com.

Наголошується, що ведуча "Орла и Решки" змогла скинути 22 кг всього за рік тренувань і правильного харчування. Більш того, Астровська перестала вживати м'ясо, після чого її вага вже три роки не змінюється і тримається в межах 60 кг.

"Все було в комплексі: і харчування, і спорт, і в голові багато сміття прибрала!.. Це слова-паразити, негативні установки, стереотипи, комплекси. Так само, як ми прибираємо будинку, треба робити "генеральну" в голові. Перестала терпіти і брехати собі!" - каже ведуча.

"Мені подружки стали говорити, що я "жирабасина" і треба б скинути! Мені нав'язали комплекси, я стала усіма способами худнути, навіть таблетками! Але вага зрадницьки стояла. З незручностей було тільки те, що я втомлювалася швидше, ніж зараз і не влазила в одяг, ще й набрякала!"

Спортивна Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Аліна Астровська почала активно займатися спортом. Вона полюбила біг, а також захопилася йогою і статикою.

"Мені подобається змінювати фізичну активність... Танці, пілатес, бокс... Тому коли приїжджаю додому, ходжу в зал і на бокс! Йога і просто біг в парку – бажано", - розповідає телеведуча.

Також зірка "Орла і Решки" намагається максимально правильно харчуватися і навіть називає себе в цьому плані "занудою", так як дуже любить корисні продукти.

"Реально люблю брокколі і гречку! Їм багато авокадо і зелені! Але це не означає, що раз на рік я не можу купити чіпси)) дааа, ще як можу, але це скоріше шкідливість по емоційному поклику! Мені шкода у свій організм таке пхати!... З білків їм гречку, квасолю, горіхи, гриби, морепродукти, рибу ще їм але вже рідко... Також треба пити багато води! Питний режим дуже впливає на шкіру!", - радить Астровська

При цьому цікаво, що Аліна не відмовляє собі у каві, але робить перерви з вживанням цього напою. Крім того, ведуча не п'є молоко тваринного походження

"Кава — це любов! Але я не визнаю залежності і навіть від кави роблю перепочинок, місяць не п'ю. Також намагаюся не пити в перельотах! Молоко в каву — вівсяне, мигдальне, кокосове або просто black)) Еспрессо з фініком — взагалі кайф. Еспресо п'ю без молока! А якщо кава з молоком, то так — вибираю не тваринного походження! Почитайте про молочку, є різні думки на цей рахунок, моє самопочуття краще без молочних продуктів".

Нагадаємо, до цього Астровська відверто зізналася, як ледь не втратила життя.

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