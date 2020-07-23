У гармонії з природою: найкорисніша дієта для швидкого схуднення влітку

Гнучка вегетаріанська дієта є найкориснішою дієтою для швидкого схуднення в літній сезон. Крім того, вона ж є і найдешевшою, бо літо пропонує безліч сезонних ягід, фруктів, овочів і злаків. Вегетаріанство без фанатизму, допускає пару раз в місяць відхід від правил і споживання м'яса, а в решту часу, що включає в раціон яйця, молоко, рибу й мед, що в цілому корисно для організму та для схуднення.

Дієтологи не раз розповідали, що для здорового схуднення важливо створити збалансований раціон, в якому будуть не тільки овочі та фрукти, але і білок, як рослинного, так і тваринного походження. Гнучка вегетаріанська дієта – ідеальний варіант для того, щоб не рахувати калорії, худнути та смачно харчуватися.

Експерти наголошують: вітамін В12 міститься тільки в продуктах тваринного походження. Цей вітамін дуже важливий для мозку, нервової та кровотворної системи людини, синтезу ДНК та формування кров'яних клітин. Найбільше вітаміну В12 в печінці і яловичині, меншою мірою він міститься в яйцях, молоці, рибі та морепродуктах. Інші ж вітаміни можна отримати з рослинної їжі.

Люди, які дотримуються суворого вегетаріанства, часто страждають від нестачі вітаміну В12: справа може дійти до анемії, серйозних захворювань судин головного мозку.

Однак гнучка вегетаріанська дієта, яка допускає рідкісне вживання м'яса, і регулярне вживання інших тваринних продуктів з вітаміном В12 (БАДи та вітаміни в таблетках не можуть повністю їх замінити), виявилася корисною. У таких вегетаріанців рідко буває зайва вага і гіпертонія, а тривалість життя досить висока.

Для людей з надмірною вагою дієтологи рекомендують переходити на гнучку вегетаріанську дієту тільки в разі дотримання дефіциту калорій. Він розраховується виходячи із фізичної активності, ваги та віку.

Також дієтологи відзначають, що для ефективного і постійного скидання ваги без періодів "застою" необхідно, щоб дефіцит калорій був в динаміці. Наприклад, якщо ваш дефіцит калорій дорівнює 1500 на добу, то в перший день необхідно вжити 1300 калорій, а на наступний 1700, потім 1200, а потім 1800 калорій. Так вага не буде стояти на місці, тому що організм у разі статичних дієт звикає до спожитої кількості калорій і вага "завмирає".

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, допомагає схуднути інтервальне голодування.