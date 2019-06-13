Їй точно скоро 50? Дженніфер Лопес демонструє розкішну фігуру в спокусливому боді

Дженніфер Лопес, яка зараз перебуває в концертному турі на честь свого 50-річчя, не втомлюється радувати шанувальників в Instagram все новими і новими фото. Кілька годин тому на сторінці знаменитої красуні з'явився черговий яскравий кадр. Вона зібралася в нове місто, на шляху у неї Сакраменто. Про це Дженніфер і заявила, опублікувавши красномовне фото.

Новий концертний образ співачки підірвав мережу (фото: instagram.com/jlo)

Кадр зроблений під час виступу: Лопес спокусливо прогнулася, відкинувши назад волосся. Концертний костюм співачки підкреслив видатні стегна і стрункі ноги Лопес. Образ склали боді тигрового забарвлення з довгим шлейфом, колготки сіточкою, суцільно вкриті кристалами, блискучі туфлі на високих шпильках, а також високі рукавички. Нікуди не поділася також фірмова укладка популярної співачки і виразний макіяж. Лук як завжди вийшов більш ніж чуттєвим!

Співачка вирушила в Its My Party Tour (фото: instagram.com/jlo)

Такий живий і експресивний кадр тут же "підірвав" мережу. Дженніфер отримала масу компліментів і приємних слів. Як завжди, не обійшлося без захоплень, як можна виглядати настільки неймовірно у майже 50 років.

Дженніфер обожнює стильне вбрання (фото: instagram.com/jlo)

До речі, спеціально для концерту визнаній іконі стилю розробили цілий гардероб. Крім блискучих сценічних нарядів, він включає і більш практичні речі. Так, перед початком гастролей вона продемонструвала стильну джинсову куртку з власним портретом, розроблену для неї дизайнерами американського бренду Guess. Потім показу комфортний костюм в спортивному стилі з фірмовим же принтом.

Нев'януча краса співачки не дає спокою численним фанатам (фото: instagram.com/jlo)

Що стосується свого квітучого зовнішнього вигляду, який з року в рік стає тільки кращим, то тут ніяких секретів. Співачка не раз розповідала, що перше правило для неї – збалансоване харчування і багато води. Вона довіряє розробку меню власним дієтологам, що розписуюсть сніданок, обід і вечерю Дженніфер. Також вона обожнює спорт і йогу, що часто демонструє у своєму мікроблозі. А шкіру вона балує улюбленими продуктами і регулярними процедурами. Фаворити красуні – крем Dr. Hauschka's Rose Day Cream і апарат Althera.