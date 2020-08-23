Цей продукт перевернув сучасну дієтологію: головні переваги суперфуда

Як не дивно, але фрукт, який цілий рік знаходиться в нашому холодильнику, по праву вважається суперфудом. Так, всі знають, що цей фрукт дуже корисний, особливо при лікуванні респіраторних захворювань, однак чи знаєте ви, що насправді робить його унікальним? Які властивості лимона зробили його суперфудом – читайте нижче.

Дієтолог Руджтуа Дивекар пояснила, яким критеріям має відповідати продукт, щоб називатися суперфудом і чому лимони можна так назвати. Про це пише NDTV Doctor.

Лікарські властивості. Лимон має антибактеріальні та протигрибкові властивості, містить велику кількість вітаміну С і може допомогти в підтримці водного балансу організму. Дивекар розповіла, як можна використовувати лимон для догляду за волоссям. Якщо у вас жирна шкіра голови і сухі кінчики, просто вичавіть сік лимона собі на шкіру голови після того, як вимиєте волосся шампунем. За три тижні ви побачите ефект.

Тому лимон – це здоровий і смачний фрукт, який можна їсти кожен день. Він містить антиоксиданти, допомагає знизити артеріальний тиск, запобігти появі каменів у нирках, зменшити кількість ЛПНЩ в крові, зберегти здоров'я ясен і зменшити ознаки старіння на вашій шкірі.

Універсальність. Є багато способів використання лімонов. Одним з найпростіших способів отримати користь і відчути смак лимона – це приготувати лимонну воду. Проте їх можна використовувати і для приготування десертів, соусів, маринадів, страв з риби і м'яса, тощо.

Посилання в творах мистецтва. Звучить дивно, але це обов'язкова умова для того, щоб продукт був визнаний суперфудом. Лимони фігурують в приказках, загадках та фольклорних піснях в країнах, де вони ростуть. Часто їх зображують на натюрмортах.

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