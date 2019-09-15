Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розвінчала популярні міфи про схуднення

Про схуднення ходить чимало міфів, віра в які заважає нам позбутися від зайвих кілограмів. Якщо ви ніяк не можете схуднути, ця інформація може вам допомогти. Дієтолог Катя, яка називає себе "антинутріціологом", розвінчала основні з них на своїй сторінці в Instagram. До речі, раніше вона розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні.

Експерт назвала основні фактори, які насправді ніяк не впливають на процес схуднення.

ПП і взагалі вид харчування або дієта

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Ти схуднеш тільки від дефіциту енергії або калорій. Це елементарна фізіологія, математика і незаперечний закон енергобалансу, за яким живе будь-який людський (а не інопланетний) організм.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Глікемічний індекс їжі (ГІ) і взагалі інсулін

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ГІ - це швидкість всмоктування вуглеводів, що показує, як швидко піднімається цукор. Це показник швидкості отримання енергії! ГІ важливий тільки для діабетиків.

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Стрибки інсуліну - це фізіологічна норма! Інсулін піднімається не лише від вуглеводів, а й білків. І інсулінорезистентність зовсім не від цього.

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Час прийомів їжі

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Що фрукт, що цукор він у будь-який час фрукт і цукор, хоч вранці, хоч ввечері. Організм працює цілодобово і не знає годин.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Частота прийомів їжі

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Ніякого відношення до метаболізму не має, не розганяє обмін речовин, не впливає на швидкість схуднення. Впливає тільки на ваш комфорт (або його відсутність)/

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Виключення цукру і вуглеводів

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Будь-який цукор і вуглевод розпадається до глюкози, питання лише швидкості цього розпаду, до жироспалювання це не стосується ніяким чином

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Кількість цукру і швидких вуглеводів впливає на здоров'я. Але помірне споживання ніякої шкоди не принесе.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Наявність або відсутність сніданку.

Також як і обіду, вечері і перекусів, це умовний поділ, не має ніякого значення для жироспалювання.

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Вода

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Не вміє спалювати жир і ніяк не прискорює метаболізм, вона не має калорій!!! Питання тільки в насиченні і почуття голоду, який часто плутають з жагою. Її кількість не допомагає худнути.І ніякі 2 л чистої води теж не допоможуть, це міф.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, як витрачати більше калорій, не докладаючи особливих зусиль.