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Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення

Lite » Краса 15.09.2019 - 08:33
Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розвінчала популярні міфи про схуднення

Про схуднення ходить чимало міфів, віра в які заважає нам позбутися від зайвих кілограмів. Якщо ви ніяк не можете схуднути, ця інформація може вам допомогти. Дієтолог Катя, яка називає себе "антинутріціологом", розвінчала основні з них на своїй сторінці в Instagram. До речі, раніше вона розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні.

Експерт назвала основні фактори, які насправді ніяк не впливають на процес схуднення.

ПП і взагалі вид харчування або дієта

Ти схуднеш тільки від дефіциту енергії або калорій. Це елементарна фізіологія, математика і незаперечний закон енергобалансу, за яким живе будь-який людський (а не інопланетний) організм.

Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Глікемічний індекс їжі (ГІ) і взагалі інсулін

ГІ - це швидкість всмоктування вуглеводів, що показує, як швидко піднімається цукор. Це показник швидкості отримання енергії! ГІ важливий тільки для діабетиків.

Стрибки інсуліну - це фізіологічна норма! Інсулін піднімається не лише від вуглеводів, а й білків. І інсулінорезистентність зовсім не від цього.

Час прийомів їжі

Що фрукт, що цукор він у будь-який час фрукт і цукор, хоч вранці, хоч ввечері. Організм працює цілодобово і не знає годин.

Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Частота прийомів їжі

Ніякого відношення до метаболізму не має, не розганяє обмін речовин, не впливає на швидкість схуднення. Впливає тільки на ваш комфорт (або його відсутність)/


Виключення цукру і вуглеводів

Будь-який цукор і вуглевод розпадається до глюкози, питання лише швидкості цього розпаду, до жироспалювання це не стосується ніяким чином

Кількість цукру і швидких вуглеводів впливає на здоров'я. Але помірне споживання ніякої шкоди не принесе.

Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Наявність або відсутність сніданку.

Також як і обіду, вечері і перекусів, це умовний поділ, не має ніякого значення для жироспалювання.

Вода

Не вміє спалювати жир і ніяк не прискорює метаболізм, вона не має калорій!!! Питання тільки в насиченні і почуття голоду, який часто плутають з жагою. Її кількість не допомагає худнути.І ніякі 2 л чистої води теж не допоможуть, це міф.

Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, як витрачати більше калорій, не докладаючи особливих зусиль.

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