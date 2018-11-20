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Експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань

Lite » Краса і здоров'я 20.11.2018 - 15:54
Експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Препарати, отримані з риб'ячого жиру, можуть уберегти людину від інфаркту

Дослідження вчених доводять, що препарати, які містять жирні кислоти омега-3 та риб'ячий жир, допомагають захиститися від деяких серцево-судинних захворювань. Про це інформує журнал New England Journal of Medicine.

Дослідження підтвердили, що препарати, отримані з риб'ячого жиру, дійсно ефективні і можуть захистити людину від інфарктів, інсультів та інших форм серцево-судинних захворювань.

Автори протягом декількох років тестували різні рецептури і кількість препаратів, створені на основі омега-3, на здорових людях і тих, хто мав проблеми з судинами і серцем.

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Експеримент підтвердив, що люди, які приймали препарати на основі риб'ячого жиру щодня, набагато рідше страждали проблемами з серцем, ніж ті, які отримували плацебо.

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Відео: РБК-Україна

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