Експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань

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Препарати, отримані з риб'ячого жиру, можуть уберегти людину від інфаркту

Дослідження вчених доводять, що препарати, які містять жирні кислоти омега-3 та риб'ячий жир, допомагають захиститися від деяких серцево-судинних захворювань. Про це інформує журнал New England Journal of Medicine.

Дослідження підтвердили, що препарати, отримані з риб'ячого жиру, дійсно ефективні і можуть захистити людину від інфарктів, інсультів та інших форм серцево-судинних захворювань.

Автори протягом декількох років тестували різні рецептури і кількість препаратів, створені на основі омега-3, на здорових людях і тих, хто мав проблеми з судинами і серцем.

Фото: (pixabay.com)

Експеримент підтвердив, що люди, які приймали препарати на основі риб'ячого жиру щодня, набагато рідше страждали проблемами з серцем, ніж ті, які отримували плацебо.

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Відео: РБК-Україна