Експерт розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40

Бути здоровим і тримати себе у формі можна в будь-якому віці

Многие люди уверены, что после 40 лет похудеть если и не не невозможно, то чрезвычайно сложно и требует больших усилий. Так ли это на самом деле? Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина решила разобраться в этом вопросе на своей странице в Instagram.

“Ой, все эти программы похудения и тренировки работают когда ты молод, а вот, когда тебе уже далеко за 40, то надо смириться с суровой реальностью - уже надо внуков няньчить, а не скакать на тренировках”. Подобные сообщения не редкость в моем директе. И они меня очень расстраивают", - пишет блогер.

Фото: (nstagram.com/katya_medushkina)

По ее мнению, в любом возрасте нужно выглядеть хорошо. Главное - не верить тем, кто пишет, что это невозможно.

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Рассмотрим основные мифы о похудении тех, кому за 40:

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Из-за гормональной перестройки от набора веса не уйти.

Да, действительно, 40-45 лет - это тот рубеж, когда женский организм начинает перестраиваться: меняются жировой, солевой и водный обмены веществ, перестраивается гормональная система. Изменения отражаются и на внешнем виде - кожа становится менее эластичной. Коллаген и эластин уже не вырабатываются с такой интенсивностью - морщинки высыпают пучками. Но! Эта перестройка не повод, чтобы забить на себя! Похудеть, наладить гормональный фон и держать свое тело и кожу в тонусе в возрасте и 40, и 50, и 60+ МОЖНО и НУЖНО!

В этом возрасте архиважно, в разы важнее против 20 или 30 лет, работать с полноценным поступлением питательных веществ. И именно в этом возрасте главное правило - никаких диет, а сбалансированное по всем нутриентам, дробное питание.



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Фото: (unsplash.com)

Нужно ограничивать физические нагрузки - поберечь себя.

В этом возрасте, как никогда важно уделять внимание физическим нагрузкам, потому что движение - это эликсир и источник молодости. Регулярные тренировки в 40+, это не только красота, но и здоровье сердечно-сосудистой системы, суставов, позвоночника. Не надо бояться начинать - нужно просто учесть все нюансы своего текущего состояния при выборе нагрузки. ⠀

Фото: (unsplash.com)

"Запомните - это ваши лучшие годы, когда уже есть понимание, что нужно делать с телом и здоровьем. Так что полный вперед! И да, можно успевать и за собой следить, и внуков няньчить - в 40+ жизнь только начинается", - уверена Даша.

Напомним, диетолог назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.

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