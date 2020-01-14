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Експерт розповіла, чи можна схуднути без спорту

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Нутриціолог дала відповідь, наскільки важливий спорт при зниженні ваги

Далеко не кожна людина може ходити в спортзал і тягати залізо. Немає часу, грошей, не можна за станом здоров'я або вік вже за 60 і інше, а деяким це просто нецікаво і шкода витрачати час. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, розповіла у своєму Instagram, чи можливо схуднути без занять спортом.

Експерт зазначила, що цього цілком можна добитися. Згадуйте формулу 100% результату - 80% харчування і 20% спорт. Без спорту зниження ваги буде трохи повільніше, але буде.

А всіх, хто вважає спортзал запорукою схуднення, вона розчаровує. Без зміни харчування, одним лише спортом схуднути не вийде. Особливо якщо ви нагороджуєте себе тортиком за мужній похід у спортзал.

На жаль, якщо зовсім не звертати уваги на 20% результату, який дає нам спорт, то крім невисокої швидкості зниження ваги, тіло не буде таким підтягнутим і пружним, як зі спортом.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀


Що ж робити?

Якщо серйозні тренування в спортзалі не для вас, рекомендується просто збільшити фізичну активність.

  • Не варто відразу присідати по 100 разів і безупинно качати прес. Починайте з простого. Змініть харчування, додайте кроків і руху у ваше життя. І ви побачите, як ваше тіло і самопочуття почнуть вас радувати.
  • Більше ходіть пішки. Браслет-крокомір на допомогу.
  • Увімкніть на youtube Зумбу для початківців або ходьбу з Леслі і потанцюйте. Це весело і корисно!
  • Робіть вранці табату. Всього 15 хвилин, і ви вільні.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Зате всі м'язи запрацюють, обмінні процеси заведуться. Запускається процес активного жироспалювання.

Раніше ми публікували прості правила здорового харчування, яких може дотримуватися кожен, від дієтолога Ольги Усенко.

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