Експерт попередила про найпоширеніші помилки при схудненні

Майже 40% українців набрали зайву вагу під час карантину. Такі дані соціологічного дослідження компанії Active Group. Про схуднення в період самоізоляції сказали тільки 6,5% людей. Майже 30% погладшали на 3 кілограми, 16% – на 5 кг, а близько 6% опитаних – набрали до 10 кг. А попереду літо, тому питання схуднення постає особливо гостро. Ведучі програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Марія Мельник і Григорій Герман дізналися, які найпопулярніші помилки допускають люди, намагаючись позбавитися від зайвих кілограмів. Приймайте до уваги!

Багатогодинні потуги в спортзалі, радикальні рішення в харчуванні і розчарування. Більшість дієт, покликаних зменшити розмір наших талій, не увінчуються успіхом – резюмує диетолог. І зазначає найпопулярніші помилки під час схуднення. Перша у списку – відмова від сніданків. Іноді – спеціально, але частіше – як наслідок необдуманої харчування. Дієтолог наполягає – сніданок – запорука здорового ваги і гарного самопочуття!

«Ми маємо чітко зрозуміти, що дієта у кожного індивідуальна, тому що всі ми різні, – пояснює дієтолог-генетик Людмила Гончарова в програмі «Ранок з Україною». – Сніданок – це запорука роботи імунної системи. Тобто наша імунна система запускається і завдяки сніданку отримує всі корисні елементи для того, щоб почати свій день».

Друга найтиповіша помилка – радикальна відмова від їжі. Коли люди не їдять днями або обмежуються невеликими перекусами раз на день.

«Під час голодування виходять токсини – це правда. Кишківник не розуміє, що відбувається, і думає, що навколо вас немає їжі», – зазначає дієтолог-генетик.

Експерт пояснює – коли до організму не потрапляє їжа, він шукає альтернативних джерел для енергії. Яка необхідна, щоб забезпечити роботу серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату.

«Це відбувається за рахунок ваших еластичних тканин – колагену. Організм його забирає і на ньому працює. При цьому ви старієте», – поділилася Людмила Гончарова в ефірі каналу «Україна».

Не дає організму користі й відмова від вуглеводів та жирів. Інша крайність – перенасичення організму соками й фруктами. Вони хоч і корисні, та в надмірній кількості так само можуть нашкодити.

«Коли ми позбавляємо себе вуглеводів, ми теж порушуємо свої біологічні баланси і недоотримуємо гормональної активності. При цьому слід пам’ятати, що фрукти-овочі ,так, вони несуть у собі вітаміни-мінерали. Питання в тому, що вони несуть в собі ще й фруктозу, надлишок якої викликає ті ж запальні процеси», – зазначила експерт.

Експерти наголошують – у кожного з нас різний організм, і засвоєння продуктів відбувається так само по-різному. Універсальними є лише такі поради: перерва між прийомами їжі має бути не більшою ніж 4 години, воду треба пити регулярно, за власною формулою – 40 мл на кожен кілограм ваги. Наприклад, при вазі 60 кг треба пити 2,4 літри щодня.