Екс-"ВІА Гра" розповіла про наслідки прийому таблеток для схуднення

Санта Дімопулос підняла тему, що хивлює багатьох жінок

Украинская артистка, экс-"ВИА Гра" и бизнес-леди Санта Димопулос часто делится с поклонниками мыслями на философские темы, публикуя мотивирующие посты в Instagram. Она с удовольствием отвечает на вопросы подписчиков, опираясь на личный опыт и озвучивая собственные жизненные принципы. Так, Санта решила рассказать, откуда берутся отеки, назвав самые распространенные причины возникновения этого неприятного явления.

По словам Димопулос, к таким последствиям ведет бесконтрольный прием в юности таблеток для похудения и диуретиков

"Отечность. Всегда сложно разобраться в причинах её возникновения. Многие годами мучаются с этой проблемой, и я их очень понимаю. Особенно после юношеских глупых экспериментов с таблетками для похудения и диуретиками", - отметила она.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Также Санта перечислила ряд причин, которые легко можно устранить, поменяв привычки и образ жизни.

"пересоленная пища, особенно во второй половине дня;

большой объём воды во второй половине дня / неподходящее для вашего организма количество воды / не качественная вода;

плотный ужин / тяжёлые углеводы (мучное, сладости, фрукты). Тяжелая, жирная пища и сахар задерживает воду в организме;

спиртное (особенно вечером) мешает фильтрации жидкости и блокирует нормальную работу почек;

переизбыток молочных продуктов;

мало физической нагрузки и движения в течении дня (либо, наоборот, слишком много физический нагрузки);

спите, зарывшись лицом в подушку, нарушая лимфоотток (это я);

нарушен режим сна и бодрствования (поздно ложитесь, в разное время, поздно просыпаетесь)

принимаете гормональные препараты".

Если все вышеперечисленное не актуально, а проблема никуда не делась и продолжает досаждать, то следует проверить щитовидную железу и состояние почек и желчевыводящей системы.

Поклонники поблагодарили Санту за информативный пост и поделились собственным опытом борьбы с отеками.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Очень волнует эта тема", "Санта – красотка, притом очень умная!", "Санта, вы очень красивая и спасибо вам за ваши советы", "Вы такая невероятная!", "Не могу воздержаться, не сделав комплимент. Санта, Вы необыкновенная и загадочная", - писали комментаторы, не в силах обойтись без теплых слов в адрес внешности артистки.

Ранее обольстительная Санта Димопулос показала откровенное фото топлесс.

К слову, Санта Димопулос не так давно вернулась после отдыха в Таиланде, куда отправилась одна.