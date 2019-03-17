Екс-"ВІА Гра" розповіла про наслідки прийому таблеток для схуднення

Санта Дімопулос підняла тему, що хивлює багатьох жінок
Украинская артистка, экс-"ВИА Гра" и бизнес-леди Санта Димопулос часто делится с поклонниками мыслями на философские темы, публикуя мотивирующие посты в Instagram. Она с удовольствием отвечает на вопросы подписчиков, опираясь на личный опыт и озвучивая собственные жизненные принципы. Так, Санта решила рассказать, откуда берутся отеки, назвав самые распространенные причины возникновения этого неприятного явления.
По словам Димопулос, к таким последствиям ведет бесконтрольный прием в юности таблеток для похудения и диуретиков
"Отечность. Всегда сложно разобраться в причинах её возникновения. Многие годами мучаются с этой проблемой, и я их очень понимаю. Особенно после юношеских глупых экспериментов с таблетками для похудения и диуретиками", - отметила она.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
Также Санта перечислила ряд причин, которые легко можно устранить, поменяв привычки и образ жизни.
Если все вышеперечисленное не актуально, а проблема никуда не делась и продолжает досаждать, то следует проверить щитовидную железу и состояние почек и желчевыводящей системы.
Поклонники поблагодарили Санту за информативный пост и поделились собственным опытом борьбы с отеками.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
"Очень волнует эта тема", "Санта – красотка, притом очень умная!", "Санта, вы очень красивая и спасибо вам за ваши советы", "Вы такая невероятная!", "Не могу воздержаться, не сделав комплимент. Санта, Вы необыкновенная и загадочная", - писали комментаторы, не в силах обойтись без теплых слов в адрес внешности артистки.
Ранее обольстительная Санта Димопулос показала откровенное фото топлесс.
К слову, Санта Димопулос не так давно вернулась после отдыха в Таиланде, куда отправилась одна.