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Дієтолог розповіла, на що важливо звертати увагу при складанні раціону

Lite » Краса і здоров'я 19.10.2018 - 11:05
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Дієтолог стверджує, що в харчуванні необхідно звертати увагу на кількість і якість жирів

Популярний дієтолог, експерт Світлана Фус розповіла, як правильно скласти свій раціон і чому так важливо звертати увагу на кількість і якість жирів. Відповідний пост Фус опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"З настанням холодів важливо звертати більше уваги на кількість і якість жирів в нашому харчуванні. Вони - важлива частина здорового харчування, оскільки виконують безліч функцій в організмі людини. Чомусь вважається, що правильне харчування і жири несумісні. Нібито вони псують фігуру і дуже шкідливі для загального стану організму. Це абсолютно неправильно", - пише дієтолог.

Експерт стверджує, що організм людини має потребу в жирах, а твердження, що вони псують фігуру є не зовсім вірним. Головне, розумно підходити до вибору і вживання жирів.

Світлана Фус радить проаналізувати те, що ми їмо кожен день і звернути увагу на те, скільки грамів жиру споживається в день. За словами дієтолога, важливо дотримуватися баланс усіх поживних речовин.

У раціоне вуглеводи повинні складати 55-60%, білки - 15-20%, а жири - 25-30%. Виходить, що приблизно третина щоденних калорій повинна надходити з жирами, а на 1 кг ваги людини нормальної комплекції має споживатися близько 1 грама жиру.

"Це означає, що наша норма - не більше 60-70 грамів жиру в день. Але, як правило, середньостатистична людина з'їдає набагато більше, навіть не помічаючи цього. Наш щоденний раціон повинен містити жири рослинні та тваринні у рівних пропорціях. Тобто треба дотримуватися принципу 50/50 при їх вживанні", - підкреслює дієтолог.

Дієтолог розповіла, на що важливо звертати увагу при складанні раціону

Скріншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чи можна уникнути зривів, сидячи на дієті.

Ми писали, що відомий дієтолог Альбіна Комісарова розвінчала популярні міфи, а також відповіла на найпопулярніші питання про харчування після тренування.

А також про те, що одна з кращих дієтологів України Світлана Фус розповіла, які продукти повинні щодня бути присутніми в раціоні для того, щоб ви відчували себе щасливіше і здоровіше.

Відео: Факти про їжу

 

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