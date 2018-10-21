Дієтолог розповіла, чи варто відмовлятися від вечері під час схуднення

Експерт поділилася думкою щодо вечірнього ритуалу
Відомий український дієтолог Світлана Фус опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому розповіла, чи можна вечеряти під час схуднення.
Експерт порадувала фолловерів тим, що не потрібно відмовляти собі в цьому вечірньому ритуалі.
"Відмовлятися від вечері в період схуднення – чи правильно це? Ні, ні і ще раз ні! Прийом їжі у вечірній час такий же обов'язковий, як і інші, от тільки варто пам'ятати про те, що вечеря має бути легкою. Те, що ми з'їли за 3-4 години до сну не повинно приносити відчуття важкості в шлунку", - зазначила Фус.
Світлана Фус. Фото: instagram.com/dietolog.fus
Також Світлана перерахувала список продуктів, які варто виключити у вечірній час:
Кислі овочів і фрукти
Свинина
Ковбаси
Вершкове масло
Жирні сири
Жирної риби
Калорійні соусів
Здоровий вечерю на думку дієтолога може складатися з:
Нежирної риби або м'яса (краще відвареної або приготованої на грилі)
Цільнозернові каші
Тушкованих, запечених або парових овочів
Листових салатів і зелені
Також Світлана Фус розповіла, як після легкої вечері відчувати ситість.
"Все залежить від тієї кількості енергії, яку ми отримали з їжею протягом дня. Якщо на сніданок, перекус і обід ми трошки "не доїли", то дефіцит калорій і корисних речовин наш організм захоче заповнити саме у вечірній час доби. А тому і звичного об'єму порції може бути недостатньо. Тому будьте уважні, налаштуйте правильно режим харчування протягом дня, і тоді привчити себе до легкого вечері буде дуже просто", - резюмувала експерт.
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