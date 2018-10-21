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Дієтолог розповіла, чи варто відмовлятися від вечері під час схуднення

Lite » Краса і здоров'я 21.10.2018 - 07:15
Вечеря під час схуднення. Фото: instagram.com/dietolog.fus
Вечеря під час схуднення. Фото: instagram.com/dietolog.fus

Експерт поділилася думкою щодо вечірнього ритуалу

Відомий український дієтолог Світлана Фус опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому розповіла, чи можна вечеряти під час схуднення.

Експерт порадувала фолловерів тим, що не потрібно відмовляти собі в цьому вечірньому ритуалі.

"Відмовлятися від вечері в період схуднення – чи правильно це? Ні, ні і ще раз ні! Прийом їжі у вечірній час такий же обов'язковий, як і інші, от тільки варто пам'ятати про те, що вечеря має бути легкою. Те, що ми з'їли за 3-4 години до сну не повинно приносити відчуття важкості в шлунку", - зазначила Фус.

Дієтолог розповіла, чи варто відмовлятися від вечері під час схуднення

Дієтолог розповіла, чи варто відмовлятися від вечері під час схудненняСвітлана Фус. Фото: instagram.com/dietolog.fus

Також Світлана перерахувала список продуктів, які варто виключити у вечірній час:

Кислі овочів і фрукти

Свинина

Ковбаси

Вершкове масло

Жирні сири

Жирної риби

Калорійні соусів

Здоровий вечерю на думку дієтолога може складатися з:

Нежирної риби або м'яса (краще відвареної або приготованої на грилі)

Цільнозернові каші

Тушкованих, запечених або парових овочів

Листових салатів і зелені

Також Світлана Фус розповіла, як після легкої вечері відчувати ситість.

"Все залежить від тієї кількості енергії, яку ми отримали з їжею протягом дня. Якщо на сніданок, перекус і обід ми трошки "не доїли", то дефіцит калорій і корисних речовин наш організм захоче заповнити саме у вечірній час доби. А тому і звичного об'єму порції може бути недостатньо. Тому будьте уважні, налаштуйте правильно режим харчування протягом дня, і тоді привчити себе до легкого вечері буде дуже просто", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, на що важливо звертати увагу при складанні раціону.

Ми писали, що відомий дієтолог Альбіна Комісарова розвінчала популярні міфи, а також відповіла на найпопулярніші питання про харчування після тренування.

А також про те, що одна з кращих дієтологів України Світлана Фус розповіла, які продукти повинні щодня бути присутніми в раціоні для того, щоб ви відчували себе щасливіше і здоровіше.

Відео: Факти про їжу

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