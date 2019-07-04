Дієтолог розповіла, як схуднути за допомогою кави

Відомий дієтолог і ведуча Катерина Медушкина розповіла як ще можна боротися із зайвими кілограмами. Якщо ви додали активні вправи і вирахували необхідну калорійність щоденного харчування, то гарною підмогою в зменшенні об'ємів стане кавове обгортання. Робити його краще всього в перервах між тренуваннями, поки м'язи відновлюються.

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Регулярне проведення даної процедури:

надає тонізуючу дію

покращує кровообіг

надає дренуючий ефект

сприяє зменшенню набряків

насичує шкіру корисними жирними кислотами

Фото: pexels.com

Рецепт такого обгортання дуже простий — знадобляться: натуральна мелена кава і трохи кокосової олії, кілька крапель ефірних олій цитрусових дерев і теплий одяг або ковдра, щоб обернути місця аплікацій для посилення ефекту.

Кількість інгредієнтів краще регулювати самостійно, сале важливо, щоб суміш не була занадто жирною. Заваривши кави, необхідно залишити її на 2-3 хвилини, потім додати кокосове масло і 8-10 крапель ефірного масла. Ретельно перемішати.



Фото: pexels.com⠀

1. Перед нанесенням на шкіру необхідно розпарити. Обов'язково прийміть гарячий душ або ванну.

2. М'якими круговими рухами наносимо і втираємо суміш в область живота та спини.

3. Замотуємо харчовою плівкою.

4. Одягаємо теплий одяг або влаштовуємося під ковдрою на 40-50 хвилин.

5. Після змиваємо теплою водою.

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Після обгортання дієтолог не рекомендує засмагати 5-6 годин і приймати душ протягом 7-8 годин. Для стійкого ефекту повторювати процедуру слід раз в 2-3 дня 12 разів. У протипоказаннях такого способу обгортання тільки індивідуальна непереносимість інгредієнтів.

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