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Дієтолог розповіла про харчування і важливість фізичних вправ під час менопаузи

Lite » Краса і здоров'я 19.10.2018 - 07:18
Ілюстративне фото: pixabay/silviarita
Ілюстративне фото: pixabay/silviarita

Також дієтолог пояснила, як зменшити симптоми менопаузи

Кліматичний період у жінок супроводжується зниженням рівня гормону естрогену. Тому харчування у цей період повинно бути спрямоване на зменшення ризику серцево-судинних захворювань і розвитку остеопорозу, а також зменшення клінічних симптомів менопаузи. Про це на своїй instagram-сторінці написала дієтолог Альбіна Комісарова.

Далі дієтолог докладно розповіла, які продукти слід вживати для підтримки здоров'я серця і кісток. При цьому Комісарова нагадує, що головна рекомендація правильного харчування при менопаузі — його різноманітність, з великою кількістю овочів і фруктів, низьким вмістом насичених жирів, швидких вуглеводів і солі.

Як харчуватися під час менопаузи: здоров'я серця

  • Дієтолог рекомендує віддати перевагу ненасиченим жирам: оливкова, соняшникова олія та інші рослинні олії. А ось від тваринного, кокосового/пальмового масла слід відмовитися.
  • На тиждень необхідно їсти мінімум дві порції риби (скумбрія, лосось, сардини).
  • В денному раціоні повинно бути не більше однієї чайної ложки солі.
  • Їжте продукти багаті клітковиною: цільнозернові (хліб, макарони, крупи), бобові, фрукти, овочі. Норма: щодня.
  • По можливості відмовтеся від алкоголю. В іншому випадку — не більше одного напою в день (келих вина, пива або 45 мл міцного). "При цьому в тиждень має бути не менше двох безалкогольних днів", — рекомендує Альбіна Комісарова.

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Як харчуватися під час менопаузи: здоров'я кісток

  • Добова норма кальцію — 700-1000 мг. Тому включіть в денний раціон молочні продукти, зелені овочі, кунжут, рибу.
  • Вживайте добавки вітаміну D, профілактична доза 1000 МО/день, індивідуальну дозу підбере лікар.

Як зменшити симптоми менопаузи:

  • Відмовтеся від куріння і обмежте кількість алкоголю.
  • Фізична активність: мінімум — 150 хвилин аеробних вправ (наприклад, прогулянка) в тиждень, а також кілька разів на тиждень — силові вправи.
  • "Зберігайте Здорову вагу, індекс маси тіла повинен бути в межах 18,5-25 кг/м2; окружність талії — не більше 80 см", — пише дієтолог.

Нагадаємо, раніше дієтолога Альбіна Комісарова пояснила, як слід харчуватися після тренування.

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