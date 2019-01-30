Дієтолог розповіла, чим небезпечні білкові дієти

Експерт розповіла, що відбувається з організмом при неправильному харчуванні

Многие девушки, желая сбросить лишние килограммы, прибегают к популярным диетам, в том числе и белковым. Однако, по мнению диетолога и эксперта по похудению Инны, они скорее приносят вред, чем пользу, причем это может проявиться значительно позже. На своей странице в Instagram она объяснила, почему она против белковых диет.

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"Вообще, если слышите "диета", лучше сразу бежать! И здоровье сохраните и похудеете без диеты. Диета - это временное ограничение в питании, вы не сможете на ней сидеть всю жизнь. Как правило это достаточно сильный дефицит калорий, или сильный перекос в БЖУ. Ну и стресс для организма!" - отметила Инна.

Фото: (instagram.com/inna_foodfit)⠀

Далее она высказала свое мнение о белковых диетах -таких, как Дюкана, Кремлевская, низкоуглеводная и т.д.

Белок нам необходим, но что происходит, если норма белка сильно превышена:

Лишний белок не усвоится! То, что не использовалось организмом, будет гнить в кишечнике! Продукты распада белка в организме - аммиак, мочевина, углекислый газ и вода. Аммиак очень токсичен!

Побочные явления избытка белка:

отравление организма токсичными веществами

гнилостная диспепсия

подагра

проблемы с почками.

Фото: (unsplash.com)

Как правило, белковые диеты сопровождаются понижением углеводов и жиров. Понижение жиров ведет к нарушению гормонального фона, проблемам с кожей, волосами, ногтями, суставами.

Понижение углеводов при избытке белка ведет к слабости, запорам, неприятному запаху изо рта, головным болям, и т.д. Причем после окончания диеты, часто вес начинает расти и еще с компенсацией.

Фото: (pixabay.com)

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"Есть люди, которые говорят, что похудели на диете Дюкана, и ничего им за это не было. Но во-первых, часто мы не знаем о внутренних проблемах, пока петух не клюнет, а во-вторых - некоторые последствия вылезают не сразу, а через года.

Дюкана, кстати, исключили из всемирного общества диетологов (именно потому, что его диета вредна для здоровья)", - подытожила специалист.

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