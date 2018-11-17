Дієтолог розповіла, які продукти погіршують настрій і призводять до втоми

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Як харчування впливає на настрій і працездатність

Відомий український диетолог Світлана Фус розповіла, як харчування впливає на настрій і працездатність людини. Вона також сказала, які продукти мають негативний вплив на настрій і чому так відбувається. Свій антирейтинг продуктів вона опублікувала в Instagram.

"Давно відомий факт, що існує тісний взаємозв'язок між споживаною їжею, вашим самопочуттям і роботою головного мозку. Тому особливості вашого харчування можуть впливати на настрій і працездатність. Існують продукти, які можуть викликати втому, поганий настрій. Але їх не так багато", — пише дієтолог.

Фус вважає, що до погіршення настрою можуть призвести три популярних продукти:

кава;

цукор;

велика кількість червоного м'яса.

"Надлишок кофеїну або солодощів формує звичку і залежність. Відсутність чергової "солодкої дози" або кофеїну веде до різкого зниження настрою, людина відчуває млявість. А якщо часто вживати яловичину, баранину або свинину у великій кількості, білок надходить в організм у надлишку. У зв'язку з цим страждає процес травлення, і білок не встигає пройти перетравлення до кінця. У товстому кишечнику починають переважати процеси гниття. Це негативно впливає на весь організм, порушується робота нервової системи, печінки, нирок. Людина стає більш дратівливою, швидко втомлюється і погано спить", – пише Фус.

Дієтолог також додала, що причиною поганого настрою і працездатності можуть бути порушення у функціонуванні ендокринної системи.

"Також пам'ятайте, що порушення функції щитовидної залози, дефіцит вітамінів і мінералів (в першу чергу - магнію, кальцію, заліза, цинку), харчова алергія може сприяти розвитку депресії. А правильно підібране харчування поліпшити ситуацію.

Фото: (instagram.com/dietolog.fus)

Експерт у харчуванні також розповіла, які продукти здатні поліпшити настрій. Серед них ті, у яких міститься триптофан.

"Наш настрій залежить від кількості триптофану. Це незамінна амінокислота, яка бере участь у синтезі гормонів - серотоніну і мелатоніну. Серотонін покращує настрій і розслабляє, а мелатонін регулює цикли сну. Тому вибирайте продукти з високим вмістом цієї амінокислоти", — додала дієтолог.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/dietolog.fus

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Відео: РБК-Україна