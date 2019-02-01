Дієтолог розповіла, чим загрожує брак сну

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Якщо не хочете заробити ожиріння чи діабет - спіть достатню кількість часу

Відомий український дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про секрети правильного приготування каш, попередила про серйозні наслідки, до яких може призвести недолік сну. На своїй сторінці Instagram вона зазначила. що повноцінний сон дуже важливий не тільки для здоров'я, але і для стрункості вашої фігури.

"Сон є одним з елементів здорового способу життя. Недосипання порушує роботу гормонів, у тому числі греліну (цей гормон відповідає за голод), лептину (відповідає за насичення). Нестача сну впливає на ці гормони таким же чином, як і недоліки в режимі харчування", - пояснила експерт.

За її словами, важливо також те ,що недосипання порушує вироблення гормону сну – мелатоніну. Його низький рівень у крові збільшує ризик зайвої ваги на 40-60%! Фото: (instagram.com/dietolog.fus)

"Тому наш сон повинен тривати не менше 8 годин. Недостатній сон, менше 7 годин, збільшує ризик ожиріння, діабету, ішемічної хвороби або інсульту. Це негативно впливає на когнітивну функцію мозку і збільшує кількість помилок в роботі", - підсумувала Фус.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, експерт розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40.

До речі, дружина Дмитра Ступки, телеведуча і тренер по правильному харчуванню Поліна Логунова, розповіла про вибір вітамінів і важливість збалансованого та здорового харчування.

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