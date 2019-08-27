Дієтолог попередила про топ-5 небезпечних наслідків жиру на животі

Фахівець з правильного харчування та фітнесу Катя Медушкина, яка викрила висококалорійні продукти, які ми вважали легким перекусом, вважає, що увага до області живота — це турбота насамперед не про зовнішній вигляд, а про здоров'я, якому жир на животі безпосередньо загрожує.

Фото: (unsplash.com)

Жировідкладення в області живота називається центральним. За статистикою, саме з ним пов'язаний підвищений ризик серцевих захворювань, гіпертонії і цукрового діабету. Центральне жировідкладення ще називають "пивним животом". Насправді ніякого зв'язку пива з жировідкладенням в області живота немає.

Фото: (unsplash.com)

Крім підшкірного, на обсяг живота може впливати вісцеральний жир. Це найбільш небезпечний тип жировідкладення. Жир накопичується в черевній порожнині і локалізується на внутрішніх органах:

серце (бляшковий тип ожиріння із-за розвитку атеросклерозу) — жирова тканина вражає серцеву сумку

печінка (жировий гепатоз) — порушується жовчоутворення, може початися загальна інтоксикація організму

нирки — застій сечі, формування каменів, розвиток інфекцій та запалень

підшлункова залоза — порушується робота всієї травної системи

Вирішити цю проблему можна, але дуже важливий комплексний підхід: грамотно підібране харчування і спеціальна програма тренувань Важливо пам'ятати, що тренування, спрямовані на формування красивого живота, далеко не обмежуються опрацюванням преса. Необхідно і загальне жирозпалювання, і формування постави і зміцнення м'язів кора і спини.

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