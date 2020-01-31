Дієтолог вказала на важливість вживання вітамінів - звичайного раціона недостатньо

Нещодавно ми дізналися чи можна схуднути і залишитися здоровою на фруктовій дієті, адже в ній не тільки багато вітамінів, та ще й смакові якості такої дієти дуже приємні, а тепер лікар-дієтолог Катерина Павлова вирішила пояснити насправді рекомендації медиків пити вітаміни — це маркетинговий хід або необхідність.

"Раніше люди жили і не пили ніяких вітамінок! Зараз це просто мода", - існує думка серед тих, хто стежить за нововведеннями ринку фармакології і помітив значне розширення асортименту вітамінів. Щоб відповісти на всі питання там, хто сумнівається, Катерина розповіла, чому потрібно пити вітаміни, мінерали і, чи справді можна взяти все необхідне з їжі.

Проблема в тому, що склад харчових продуктів і якість нашого харчування змінилися за останні сто років. Наприклад, полуниця вже не містить стільки ж вітаміну С, скільки раніше. Якість ґрунту гірше. Про це говорять на медичних конференціях та прогнози ООН не втішні по всіх нутрієнтах. Починаючи від макронутрієнтів - того ж білка, закінчуючи вітамінами.

Дефіцит нутрієнтів – одна з найбільших проблем харчування останніх років. Без наявності необхідних вітамінів і мінералів в організмі запускається механізми старіння. Вітаміни, мінерали - кофакторы всіх реакцій, що відбуваються в організмі. Наприклад, для відновлення ДНК - потрібні кофакторы - В12, фолієва кислота; для синтезу сполучної тканини - потрібен вітамін С, магній (інакше забезпечено швидке старіння сполучної тканини і, відповідно, старіння судин - атеросклероз, ну і зморшки звичайно).

Національне дослідження здоров'я і харчування (США) невтішні - 70% людей не споживають овочів і фруктів з достатнім вмістом вітаміну С. Про що ще говорити, якщо вітамін С - один з найпростіших по отриманню з їжею.

Крім того, зараз скоротилися енерговитрати, адже часто доводиться сидіти майже весь день і споживати нам потрібно близько 1500 ккал, а потреби в нутриентах формувалися на споживання близько 6000 ккал. Зараз, якщо ми будемо їсти стільки, швидше за все отримаємо ожиріння. Та й для продовження молодості потрібно їсти менше, дотримуватися дієти з обмеженням калорій.

Ще один фактор — способи приготування їжі, які дуже впливають на втрати вітамінів. Коли ми варимо капусту - майже весь вітамін С втрачаємо. Хліб - хороше джерело вітамінів групи В, але при випіканні 90% вітамінів теж втрачається.

Варто відзначити ще один пункт - життя у великому місті, який майже у всіх викликає перманентний стрес. Стрес - це велика витрата вітамінів, мінералів. Той магній, який міг піти на синтез колагену, витрачається на вашу нервозність. Ось і виходить, що високі потреби - немає можливості їх покрити харчуванням, звідси проблеми зі здоров'ям, не кажучи про зовнішність і молодість.

Нагадаємо, що Аніта Луценко — телеведуча і зірковий тренер, спростувала топ-5 найбезглуздіших міфів про схуднення.