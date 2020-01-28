Дієтолог назвала топ-15 незамінних продуктів харчування для густоти волосся

Ми вже з'ясували, чи варто категорично відмовлятися від хліба і хлібобулочних виробів, як дієтологи порадували нас новинами про те, як запобігти випаданню волосся і зберегти свою шевелюру пишною і блискучою.

Доктор Анастасія Білоус перерахувала основні корисні продукти харчування, вживання яких, безпосередньо впливає на стан волосся, проте нагадала, що не варто займатися самодіагностикою і самолікуванням. Вирішувати проблему необхідно з досвідченим лікарем-трихологом і дієтологом.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

І все-таки, є багато варіантів їжі, які можуть допомогти запобігти випадінню волосся, але ті, що привела в приклад фахівець — дуже ефективні, і знаходяться в списку особистих улюбленців Анастасії:

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1. Насіння гарбуза - вміст Zn. Дефіцит Zn пов'язаний з гіпотиреозом і випаданням волосся.

2. Риба, спіймана в дикій природі. Лосось, містить велику кількість омега-3, які зменшують запалення, підтримуючи зростання і потовщення волосся.

3. Зелений чай - бере участь в детоксикації і містить антиоксиданти, які сприяють росту волосся. Сприяє перетворенню тестостерону в Дегидротестостерон. (DHT)

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

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4. Насіння чіа, льону і конопель з високим вмістом клітковини і корисних жирів.

5. Кістковий бульйон - багатий білком, колагеном і амінокислотами. Протеїновий порошок з кісткового бульйону.

6. Кофеїн (ось такий сюрприз). Він стимулює стрижні волосся і допомагає їм рости швидше, пом'якшуючи вплив DHT.

7. Со Пальметто - речовина з плодів пальмового дерева Сереноа - природний блокатор DHT, який може поліпшити зростання волосся.

8. Пігеум - екстракт з кори Pygeum Africanum - блокує ділянки зв'язування DHT.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

9. Олія з насіння гарбуза - містить жирні кислоти, які підтримують густе волосся.

10. Риб'ячий жир (1000 мг в день): риб'ячий жир допомагає зменшити запалення і потовщує волосся.

11. Сік алое віра допомагає природній густоті волосся.

12. Ашваганда – адаптоген, допомагає організму справлятися зі стресом, балансувати гормони і знижувати рівень кортизолу (гормон старості).⠀

13. Родіола - так само адаптоген, знижує стрес і сприяє росту волосся.

14. Вітаміни групи В допомагають в управлінні стресом. Біотин допомагає потовщувати волосся, а вітамін B5 (пантотенова кислота) підтримує роботу надниркових залоз.

15. Zn. Однією з ознак дифіциту Zn - є випадання волосся. Zn підтримує імунну систему і допомагає відновити кишечник.

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