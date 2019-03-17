Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути

Можливо, вага стоїть саме через надмірне вживання цих продуктів

Если вы придерживаетесь здорового питания, однако вес все стоит на месте и никак не хочет снижаться - еще раз пересмотрите свой рацион. Оказывается, есть список продуктов, которые считаются полезными, однако на самом деле могут вредить вашему похудению. Из список назвала известный диетолог Альбина Комиссарова.

"Лжеполезные продукты это еще хуже, чем лже-враги, мы переедаем их и думаем, что это не вредит нашей фигуре, но это НЕ ТАК, и вот уже процесс похудения не идет, а вес стоит!" - отметила эксперт.

Список лжеполезных продуктов:



Фитнес-батончики

За все утверждать не могу, есть и хорошие, но в большинстве это батончик, полный сахара и жиров. И в надежде полезного перекуса вы получаете 5-7 ложек сахара.



Йогурты с добавками

То же самое. На 100 г доходит до 16 г сахарозы, а это 3 чайные ложки сахара. Но мы же выпьем всю бутылочку- 330 мл, а это уже 10 ложек. Неплохо, да?





Фото: (pixabay.com)

Мюсли

(Опять же не все), но большинство содержат большое количество сахара и жиров, особенно запечённые мюсли(АХА и тд), Читайте состав или делайте мюсли дома.





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Шоколад и любые сладости на сахарозаменителях

Сказать, что их нельзя есть - я не могу. Но иллюзия "безопасности" такого шоколада заставляет вас переедать, а калорий там столько же, сколько и в обычном.





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Еда без глютена

На сегодня доказательная медицина утверждает, что безглютеновая диета нужна только людям с целиакией или чувствительностью к глютену. Для здорового человека в этом большой необходимости нет.



Быстрая овсяная каша

Пользы 0. Обработанный овёс + сахар. Лучше запарьте с вечера овсянку, если утром нет времени.

Фото: (pixabay.com)

Напомним, диетолог назвала ценный низкокалорийный продукт, который активизирует обмен веществ.

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