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Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути

Lite » Краса 17.03.2019 - 08:52
Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Можливо, вага стоїть саме через надмірне вживання цих продуктів

Якщо ви дотримуєтеся здорового харчування, однак вага стоїть на місці і ніяк не хоче знижуватися - ще раз перегляньте свій раціон. Виявляється, є список продуктів, які вважаються корисними, однак насправді можуть шкодити вашому схудненню. Список назвала відомий дієтолог Альбіна Комісарова.

"Лжекорисні продукти це ще гірше, ніж лже-вороги, ми переїдаємо їх і думаємо, що це не шкодить нашій фігурі, але це НЕ ТАК, і ось вже процес схуднення не йде, а вага стоїть!" - зазначила експерт.

Список лжекорисних продуктів:

Фітнес-батончики

За всі стверджувати не можу, є і хороші, але в більшості це батончик, повний цукру та жирів. І в надії корисного перекусу ви отримуєте 5-7 ложок цукру.

Йогурти з добавками

Те ж саме. На 100 г доходить до 16 г сахарози, а це 3 чайні ложки цукру. Але ми ж вип'ємо всю пляшку - 330 мл, а це вже 10 ложок. Непогано, так?

Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути

Фото: (pixabay.com)

Мюслі

(Знову ж таки не всі), але більшість містять велику кількість цукру і жирів, особливо запечені мюслі (АХА і тд), Читайте склад або робіть мюслі вдома.

Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути

Фото: (pixabay.com)

Шоколад і будь-які солодощі на цукрозамінники

Сказати, що їх не можна їсти - я не можу. Але ілюзія "безпеки" такого шоколаду змушує вас переїдати, а калорій там стільки ж, скільки і в звичайному.

Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути

Фото: (pixabay.com)

Їжа без глютену

На сьогодні доказова медицина стверджує, що безглютенова дієта потрібна тільки людям з целіакію або чутливістю до глютену. Для здорової людини в цьому великої потреби немає.

Швидка вівсяна каша

Користі 0. Оброблений овес + цукор. Краще запарте з вечора вівсянку, якщо вранці немає часу.

Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути

Фото: (pixabay.com)

Нагадаємо, дієтолог назвала цінний низькокалорійний продукт, який активізує обмін речовин.

Раніше професійний дієтолог Світлана Фус назвала основні причини невдач охочих швидко схуднути.

До речі, українська модель Алла Костромічева поділилася цінними порадами харчування.

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