Дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути

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Можливо, вага стоїть саме через надмірне вживання цих продуктів

Якщо ви дотримуєтеся здорового харчування, однак вага стоїть на місці і ніяк не хоче знижуватися - ще раз перегляньте свій раціон. Виявляється, є список продуктів, які вважаються корисними, однак насправді можуть шкодити вашому схудненню. Список назвала відомий дієтолог Альбіна Комісарова.

"Лжекорисні продукти це ще гірше, ніж лже-вороги, ми переїдаємо їх і думаємо, що це не шкодить нашій фігурі, але це НЕ ТАК, і ось вже процес схуднення не йде, а вага стоїть!" - зазначила експерт.

Список лжекорисних продуктів:



Фітнес-батончики

За всі стверджувати не можу, є і хороші, але в більшості це батончик, повний цукру та жирів. І в надії корисного перекусу ви отримуєте 5-7 ложок цукру.



Йогурти з добавками

Те ж саме. На 100 г доходить до 16 г сахарози, а це 3 чайні ложки цукру. Але ми ж вип'ємо всю пляшку - 330 мл, а це вже 10 ложок. Непогано, так?





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Мюслі

(Знову ж таки не всі), але більшість містять велику кількість цукру і жирів, особливо запечені мюслі (АХА і тд), Читайте склад або робіть мюслі вдома.





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Шоколад і будь-які солодощі на цукрозамінники

Сказати, що їх не можна їсти - я не можу. Але ілюзія "безпеки" такого шоколаду змушує вас переїдати, а калорій там стільки ж, скільки і в звичайному.





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Їжа без глютену

На сьогодні доказова медицина стверджує, що безглютенова дієта потрібна тільки людям з целіакію або чутливістю до глютену. Для здорової людини в цьому великої потреби немає.



Швидка вівсяна каша

Користі 0. Оброблений овес + цукор. Краще запарте з вечора вівсянку, якщо вранці немає часу.

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Нагадаємо, дієтолог назвала цінний низькокалорійний продукт, який активізує обмін речовин.

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