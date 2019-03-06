Дієтолог назвала бюджетний продукт для легкого схуднення

Корисний дієтичний продукт не тільки допоможе схуднути, він також збереже здоров'я

Диетолог Светлана Фус, которая недавно рассказала почему льняное семя должно входить в рацион каждой женщины, объяснила, что тепличные овощи не подходят для полноценного рациона, потому как практически не восполняют запасы витаминов, а для диеты уж и подавно не годяться. По ее словам, похожая ситуация и с сезонными плодами прошлого урожая, которые частично потеряли свою пользу из-за длительного хранения. Выручить в данной ситуации может один овощ, польза которого неизменна круглый год.

Доступный продукт

Белокочанная капуста при любых скачках цен всегда остается доступной и не исчезает с прилавков магазинов круглый год. Но основная ценность этого продукта в том, что в отличие от других овощей, капуста надолго сохраняет свои полезные свойства и важные нутриенты. Зимой и в течении всего весеннего сезона в ней содержится все такое же количество витаминов, как и после сбора урожая.

Фото: (pixabay.com)

Квашеная капуста

Усилить свойства овоща можно с помощью нехитрого процесса квашения. Квашеная капуста еще более полезна для полноценного питания, чем сырой овощ. Это связано главным образом с молочной кислотой, выделяемый бактериями в процессе брожения капусты. Именно она сохраняет витамины и микроэлементы овоща, как бы консервируя их.

Фото: (pixabay.com)

Витаминная бомба

В результате содержание витамина Р в ней возрастает, кроме того всего 300 грамм квашеной капусты содержат суточную норму витамина С, а 20 грамм — витамина К.

Кроме того в ней есть бета - каротин, витамин U, а также витамины группы В, которые прекрасно справляются с профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фото: (pixabay.com)

Кроме того, калорийность капусты минимальна, всего 25 ккал на 100 грамм продукта, она прекрасно подойдет для легкого завтрака, о пользе которого недавно рассказала эксперт по похудению.

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