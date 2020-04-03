Дієтолог назвала 7 чинників, які сповільнюють ваш метаболізм

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт перерахувала, що може вплинути на ваш обмін речовин

В питаннях схуднення і стрункої фігури обмін речовин відіграє вельми важливу роль. Однак є деякі фактори і звички, які можуть сповільнити ваш метаболізм і, як результат, зниження ваги. Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, опублікувала на своїй сторінці в Instagram корисну шпаргалку, в якій перерахувала часті причини цього процесу.

Топ-7 чинників, що уповільнюють метаболізм:

Дієти і низький калораж

Неодноразово говорила, що нестача харчування для метаболізму..

Організм, у спробі зберегти запаси енергії, уповільнює швидкість обмінних процесів і переключається на використання м'язової тканини в якості джерела енергії.

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Тому їдці, які вважають, що разове харчування в день допоможе знизити вагу, навпаки будуть поступово запливати жирком і втрачати форми. Середня норма – 5-разове харчування з інтервалом 2.5 - 3 години.

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Відсутність клітковини

Цільнозерновий хліб, макарони з борошна твердих сортів пшениці, овочі – все це повинно бути в раціоні в потрібній кількості. Клітковина дає помітне насичення, при цьому на її перетравлення організм активно витрачати калорії. І вона допомагає знизити вагу на 5-7% (залежно від маси тіла і меню, в яке її вводять). Але пам'ятаємо, що при вживанні клітковини важливо пити достатньо води.

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При неправильному застосуванні клітковини будуть утворюватися гази, застійні явища, тому що клітковина почне бродити в кишечнику і гнити.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Недостатня кількість білків

Білок – це будівельний матеріал для нашого тіла. Він потрібний для будівництва м'язів. Якщо білка в раціоні достатньо, то організм може спалювати на 20-25% калорій більше, оскільки білок сприяє зростанню м'язів, а отже і швидкості метаболізму.

Нестача кальцію

Кальцій не дає нашому організму засвоювати жири, щоб не відкладати про запас. Не виключайте з раціону молоко, кефір, сир, щоб у вашому тілі накопичувалося менше жирів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Вода

Вода прискорює метаболізм. Без неї в клітці процес жирорасщепления сильно знижений, і всі обмінні процеси протікають значно повільніше. Пам'ятаємо про розрахунок норми води.

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Нестача вітамінів В і D

Він бере активну участь в обмінних процесах. Особливо цей вітамін необхідний людям похилого віку. Обов'язково їжте скумбрію, яйця, висівки, цільнозернові продукти.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Нестача заліза

Залізо доставляє кисень в клітини, завдяки чому в них відбувається окислення жирів. Їжте м'ясо, морепродукти, зелень, вівсянку.

Нагадаємо, раніше дієтолог Ганна Єлькіна розповіла про особливості харчування в період вірусної епідемії.