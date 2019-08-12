Дієтолог дала вичерпну відповідь про користь вітамінних коктейлів

Дієтолог зізналася, навіщо вживати овочі в подрібненому вигляді
Влітку багато хто послаблює контроль за харчуванням – це і відпустки, і виїзди на природу з шашликами і вином, вважає дієтолог Катерина Медушкина. Однак, літо підходить до кінця і вже настав час турботи про себе, адже зараз величезний вибір овочів і фруктів, з кращим смаком і за кращою ціною.
Щоб дати організму потужний вітамінний заряд – варто приготувати смузі. Особливо вони корисні тим, у кого не виходить з'їдати достатню кількість зелені в салатах.
У чому користь трав'яних і фруктово-овочевих смузі:
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Ідеальна пропорція фруктово-овочевих сумішей – 25:75 відсотків. Так вони майже не містять цукрів, а смак просто запаморочливий.⠀
Спробуйте кілька варіантів зелених смузі і тіло вам віддячить.
Фото: (unsplash.com)
Зелений смузі:
- 1 склянку води,
- 1 стиглий банан,
- склянка шпинату або інших салатного листя.
⠀ Фото: (unsplash.com)
Шоколадний смузі:
- 1 склянку води,
- 1 банан,
- половинка авокадо
- 1 ст ложка какао,
- можна додати ванільного екстракту.
Овочевий смузі:
- 1 склянку води,
- 1 склянка шпинату,
- половинка огірка,
- половинка авокадо,
- лимонний сік за смаком.
Всі інгредієнти складаєте в блендер і змішуйте до потрібного стану.
Крім того, фахівець з дієтичного харчування склала короткий чек-лист корисних звичок, які гарантують здоров'я й стрункість.
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