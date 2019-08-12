Дієтолог дала вичерпну відповідь про користь вітамінних коктейлів

Влітку багато хто послаблює контроль за харчуванням – це і відпустки, і виїзди на природу з шашликами і вином, вважає дієтолог Катерина Медушкина. Однак, літо підходить до кінця і вже настав час турботи про себе, адже зараз величезний вибір овочів і фруктів, з кращим смаком і за кращою ціною.

Щоб дати організму потужний вітамінний заряд – варто приготувати смузі. Особливо вони корисні тим, у кого не виходить з'їдати достатню кількість зелені в салатах.

У чому користь трав'яних і фруктово-овочевих смузі:

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забезпечують залізом і підвищують рівень гемоглобіну,

дають антиоксидантний ефект, тобто уповільнюють старіння шкіри,

оздоровлюють серцево-судинну систему,

містять багато клітковини, тому відмінно чистять кішківник,

покращують колір обличчя.⠀

Ідеальна пропорція фруктово-овочевих сумішей – 25:75 відсотків. Так вони майже не містять цукрів, а смак просто запаморочливий.⠀

Спробуйте кілька варіантів зелених смузі і тіло вам віддячить.

Фото: (unsplash.com)

Зелений смузі:

- 1 склянку води,

- 1 стиглий банан,

- склянка шпинату або інших салатного листя.



⠀ Фото: (unsplash.com)

Шоколадний смузі:

- 1 склянку води,

- 1 банан,

- половинка авокадо

- 1 ст ложка какао,

- можна додати ванільного екстракту.

Фото: (unsplash.com)



Овочевий смузі:

- 1 склянку води,

- 1 склянка шпинату,

- половинка огірка,

- половинка авокадо,

- лимонний сік за смаком.

Всі інгредієнти складаєте в блендер і змішуйте до потрібного стану.

Крім того, фахівець з дієтичного харчування склала короткий чек-лист корисних звичок, які гарантують здоров'я й стрункість.

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