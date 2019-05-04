Дієта для чистої і красивої шкіри: рекомендації експерта

Висипання, запалення і інші проблеми зі шкірою зараз знайомі багатьом дорослим жінкам. І чималу роль у цьому відіграє те, що ми їмо. Як харчуватися і яких рекомендацій дотримуватися при проблемах зі шкірою, особливо при акне, розповіла на своїй сторінці в Instagram лікар-дієтолог Катерина Павлова.



З урахуванням доказової медицини харчування, на жаль, не завжди на першому місці, особливо при акне. Але при цьому майже завжди можна побачити позитивну динаміку і зміни на шкірі, якщо дотримуватися цих порад.

Якщо брати дієтичне протоколи, то ідеально підійде своєрідна суміш палео з середземноморською дієтою. Це ті дієти, які дають кращий видимий результат по шкірі і знижують активність mTOR (фермент, який регулює синтез інших білків, його зайва активність - безконтрольне поділ клітин). Але якщо дієта палео - то з хорошим акцентом на рибу. А середземноморська - з мінімумом злаків.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Зовнішній вигляд шкіри поліпшується при збільшенні в раціоні білка і зниження кількості вуглеводів.

Виключаємо повністю цукор; junk-food - чіпси, картопля фрі, піца; продукти з високим глікемічним індексом; транс жири.

У патогенезі шкірних проблем важливу роль відіграє споживання молочного білка, так як він є інсулінотропним - підвищує інсулін. Молочні продукти (особливо молоко, сметана, сир) краще виключити при проблемах зі шкірою, але це не відноситься до вершкового масла. Його можна і потрібно додавати в раціон.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щодня вживаємо багато овочів з низьким ГІ, особливо хрестоцвітих, овочів жовтого і зеленого кольору і зелені.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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