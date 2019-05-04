Дієта для чистої і красивої шкіри: рекомендації експерта

Якщо ви страждаєте від акне і інших проблем зі шкірою - спробуйте змінити своє харчування
Висипання, запалення і інші проблеми зі шкірою зараз знайомі багатьом дорослим жінкам. І чималу роль у цьому відіграє те, що ми їмо. Як харчуватися і яких рекомендацій дотримуватися при проблемах зі шкірою, особливо при акне, розповіла на своїй сторінці в Instagram лікар-дієтолог Катерина Павлова.
З урахуванням доказової медицини харчування, на жаль, не завжди на першому місці, особливо при акне. Але при цьому майже завжди можна побачити позитивну динаміку і зміни на шкірі, якщо дотримуватися цих порад.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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