Не роби так: дієтолог перерахувала шкідливі поради по схудненню

Далеко не всі рекомендації по схудненню, які можна знайти в мережі, відповідають істині і навіть можуть бути шкідливі. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про засади здорового сніданку, поділилася Instagram своїм рейтингом поганих порад, які вона неодноразово зустрічала не тільки на просторах інтернету, але і в листі призначень і рекомендацій.

Як не треба робити:

Їсти певні продукти в певний час

Солодке до 12, картопля до 14, банан до 15 та інша маячня. Створюючи тимчасові рамки для їжі, ми підтримуємо обмежувальний тип порушення харчової поведінки. Ніяких рамок немає!

Забороняти певні продукти для зниження ваги, якщо немає непереносимості

Рис, хліб, масло вершкове - чому ж це не можна?!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Падати в непритомність від виду цукру

Білий цукор це зло і смерть, від нього старіють та інше. Це не так! Абсолютно будь-які наукові рекомендації по харчуванню допускають використання доданого цукру в раціоні до 5-10%

Регулярно зважувати їжу і рахувати калорії

Для деяких це може бути актуально на перших порах, але не місяцями, це призводить до зациклювання.

Виключати глютен і лактозу

І що, якщо добре переноситься? Так треба!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поклонятися замінникам цукру

Не стевія і фитпарад. А цілком собі калорійні замінники (той же цукор): кокосовий, нектар агави, сироп топінамбура і тд. Відбувається підміна понять, людина впевнена, що цукор вона не їсть, а їсть вона його багато.

Слідувати особливим, спеціальним, унікальним систем: АІП, детокс, виведення шлаків, палео та інше.

Тільки здорове раціональне харчування, будь ласка!

Здавати стотищ різних гормонів та лікувати їх мінімальні відхилення при відсутності скарг

Навіщо?! Це правда відсутність знань або відсоток від продажів лабораторних аналізів? Втомилася боротися!

Пити чарівні мастхевы з БАДів

Їх не існує ніде! Їх придумує не наукове співтовариство, а окрема людина, ви настільки їй довіряєте?

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, куди йде жир під час схуднення і як це пов'язано з кількістю вживаної рідини.