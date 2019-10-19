Не роби так: 5 серйозних помилок у догляді за обличчям⠀

Б'юті-блогер назвала поширені помилки
Для того, щоб мати красиву, чисту шкіру обличчя без висипань, важливо за нею правильно доглядати. Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше перерахувала основні помилки у догляді за волоссям, вирішила на цей раз назвати в своєму Instagram поширені помилки у догляді за обличчям.
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Зберігайте, які помилки ви робите в цьому важливому ділі, і не повторюйте більше:⠀
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Вмиваєтеся тільки ввечері⠀
Дуже багато роблять цю помилку. Але очищати шкіру важливо 2 рази в день: вранці і ввечері. Увечері ми змиваємо забруднення (пил, макіяж тощо), що накопичилося за день, а вранці ми повинні очищати обличчя від шкірного сала, яке виділяється вночі навіть більше, ніж вдень. А це дуже сприятливе середовище для розмноження бактерій. Ну і до того ж, навіть у закритому приміщенні на обличчі осідають частинки пилу. Спробуйте вмиватися вранці теж, і ви відразу помітите, як шкіра стане свіжішою.
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Використовуєте щодня скраби для обличчя (ну або дуже часто)
Скрабування дуже важливий етап у догляді за шкірою обличчя, але часте використання призводить до травмування шкіри. Та й вибирати потрібно скраби для обличчя з дуже дрібними абразивними частинками. До речі, зараз дуже багато альтернатив скрабам, наприклад хімічні пілінги, деякі можна робити навіть в домашніх умовах.
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Не використовуєте тонік
Тонік це засіб, який відновлює ph баланс шкіри, він також готує шкіру до подальших процедур. Будь-який засіб після тоніка працює набагато краще. Тому не пропускайте цей етап очищення.⠀
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Не вмиваєтеся після душу
Мені здається, багато хто про цей пункт навіть не замислюються. Раджу після душу помити обличчя очищуючим засобом. Навіщо це потрібно? У шампунях зазвичай міститяться парабени, силікони і різні хімічні речовини, які роблять волосся блискучим і гладким, але вони шкодять шкірі обличчя. Тому не забуваємо вмиватися після душу.
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Не змиваєте міцелярну воду
Хоча багато виробників пишуть, що можна не змивати, я настійно рекомендую її змивати.
Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.
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