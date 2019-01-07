Що робити, якщо вага стоїть: поради дієтолога

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Слідкуйте за харчуванням і не будьте занадто суворі до себе

Багатьом людям, що худнуть, знайома проблема, коли начебто і харчуєшся правильно, і спортом займаєшся, а вага завмерла на одній позначці і не знижується. Які можуть бути причини цього та що ж робити, розібралася на своїй instagram-сторінці популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка до цього пояснила, чому не треба фанатично рахувати калорії.

Отже, чому вага стоїть і що з цим робити:

Ви багато їсте.

Причому, ви можете навіть не знати! Там ложка меду, там два латте і т. д.

Рішення: почати вести харчовий щоденник і записувати туди ВСЕ, що потрапляє вам в рот. Тоді все стане зрозуміло.

Ви мало їсте.

І не дивуйтеся, ця причина навіть частіше. Харчуючись на 800-1000 ккалорій в добу можна сповільнити обмін речовин і вага стане.

Рішення: ведення щоденника, додавання додаткових прийомів їжі. І терпіння.

Фото: (unsplash.com)

Ви їсте не те, що потрібно.

Можна, звичайно, сидіти на Дюкані або на шоколаді. Але якщо у вашій дієті немає білків, жирів, вуглеводів, клітковини - про здорове схуднення навіть не думайте.

Рішення: звернути увагу на здорове харчування, не боятися жирів, хліба (і видовищ)

Все норм, але ви зважуєтесь кожен день.

Будь ласка, не треба так робити! Вага піддана коливанням в 1-2 кг (вода, фаза циклу і тд).

Рішення: зважуватися раз в 10 днів, причому вранці, натщесерце, після туалету.

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Ви занадто суворі до себе.

Банан? О боже! Зефір? Цукор зло! І тд

Рішення: не потрібно тримати ваш організм в напрузі, дайте йому розслабитися, шматочок шоколаду в добу не зробить вас товстою.

Фото: (unsplash.com)

Ви довго худнете.

Навіть на калорійності 1400-1600 вага може встати. Організм адаптувався. І це нормально.

Рішення: почекайте, іноді тиждень, іноді місяць, потрібно терпіння. Я пацієнтам пробую міняти тип живлення (середземноморська дієта, вегетаріанська і тд) або тип фізичного навантаження.

Як відомо, раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як правильно "розвантажуватися" після новорічного застілля.

Ми також публікували ефективні поради, як перестати їсти після вечері. Фахівці сходяться на думці, що краще за все припинити їсти приблизно за три години до сну.

До речі, перед початком схуднення важливо скласти грамотний план. Ці 7 кроків допоможуть тобі провести самоаналіз і написати план розставання із зайвими кілограмами.