"Чхайте правильно": Супрун розповіла, як під час хвороби не заразити оточуючих

Колаж (РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо захворів і немає можливості повболівати вдома, а також про те, як не заразити близьких

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, развiявша міф про дельфінотерапі., дала поради з приводу того, як зробити так, щоб не заразити оточуючих людей, якщо вже така "неприємність", як хвороба, все-таки трапилася. Супрун рекомендує "чхати правильно", про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Будьте здорові! А якщо вже захворіли - залишайтеся удома і чхає правильно, щоб не заразити інших людей", - зазначила чиновниця.

До публікації Уляна додала тематичне фото, яке вже стало інтернет-мэмом.

Його вона прокоментувала так: "До речі, якщо ви не знали, що означає цей жест на картинці, який вже став мемом, то пропонуємо його інтерпретувати, як інструкцію з чиханию, адже він ідеально демонструє процедуру чхання, що максимально мінімізує поширення бактерій, якщо вас при цьому немає хірургічної маски або серветки з собою".

За словами Уляни Супрун, небезпечні вiруси "люблять подорожувати" і долоню є поганим бар'єром для стримування в процесі чхання або кашлю, а тому вони можуть поширюватися на відстань до двох метрів і більше.

Ну, а якщо "трапилася" хвороба, а можливості повболівати вдома немає, Супрун рекомендує надягати хірургічну маску і брати паперові серветки з собою на роботу.

У тому випадку, коли хвороба застала неочiкувано - намагайтеся чхати або кашляти у внутрішню сторону ліктя.

"Навіть такі мінімальні заходи будуть серйозним внеском до здоров'я ваших близьких, колег, людей, які їдуть поруч у транспорті. Якщо кожен таким чином поставиться до інфекційної безпеки - ми всі будемо здоровими!", - зазначила Супрун.

На завершення в. про. міністра охорони здоров'я нагадала про те, що для того, щоб захиститися від хвороби, потрібно пам'ятати про регулярне миття рук, вакцинуватися від грипу, завжди провітрювати приміщення і по можливості проводити більше часу на свіжому повітрі, а також збалансовано харчуватися, а також повноцінно спати і займатися спортом.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми писали про те, що Супрун розповіла про ранні симптоми гіпертонічної кризи.

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Відео: РБК-Україна