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"Частіше депресія і болить серце": вчені розповіли, де людині жити небезпечно

Lite » Краса і здоров'я 19.10.2018 - 13:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Фахівці дали пораду, як побороти згубну дію

Вчені стверджують, що життя в мегаполісі негативно позначається на здоров'ї людини, а також веде до різних серйозних захворювань. Про це пише 7 Med News.

Німецькі дослідники вважають, що людина не пристосований жити в суспільстві, де її оточують мільйони людей. Вони пояснюють, що жителі великих міст частіше страждають депресією і безсонням.

У своєму дослідженні вони виявили, що мозок людей, які живуть у сільській місцевості і мозок людей, які живуть в мегаполісах, абсолютно по-різному реагує на стресові ситуації. У жителів міст та частина мозку, яка відповідає за емоції більш активна, так як вони постійно відчувають стрес і напруга.

Крім того, у них на 21% вище ризик виникнення тривожних розладів і на 39% - афективних розладів. Жителі мегаполісів у два рази частіше хворіють на шизофренію, стверджують вчені.

&quot;Частіше депресія і болить серце&quot;: вчені розповіли, де людині жити небезпечно

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У 2009 році співробітники університету Ессекса провели подібне дослідження і з'ясували, що жителям великих міст для покращення нервової системи потрібно проводити вільний час у скверах, парках, лісі або на озері. Навіть регулярна 5-хвилинна прогулянка здатна поліпшити стан.

Також вченими було доведено, що жителі сільської місцевості набагато рідше мають проблеми з серцево-судинною системою, зокрема – у них набагато рідше бувають інфаркти та інсульти.

До речі, раніше ми писали про те, що вчені створили особливу вакцину від куріння.

А також ми повідомляли про те, що вчені назвали осінні ягоди, які допоможуть зміцнити здоров'я.

Відео: РБК-Україна

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