Бокс і плавання: Гайтана поділилася секретами швидкого схуднення

В ексклюзивному інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" співачка Гайтана розповіла, завдяки яким тренуванням отримала ідеальне тіло за лічені тижні.

Гайтана зізналася, що багато часу проводить в басейні. Зірка розповіла, чим заняття з аквааеробіки особливі та корисні.

"Такі тренування дають можливість не завдати шкоди суглобам і в той же час прокачати всі потрібні м’язи. До того ж, ти не так втомлюєшся, як у залі – немає навантаження, немає крепатури на наступний день. Якось вода пом’якшує все", – розповіла Гайтана в ефірі каналу "Україна".

Важко повірити, що раніше зірка у воду ані ногою! Плавати Гайтані заважав страх через випадок у дитинстві. Гайтана витратила роки, щоб перемогти його і навчитися плавати.

"Тренер сказав: «Хто вміє плавати – вправо, хто не вміє – вліво». Я, звичайно, подивилася, що вліво піду тільки я і ще декілька чоловік. Я соромилася, бо мені було всього 7 років і приєдналася до тих, хто пішов вправо... я ж не знала, що там йдуть сходинки і потім різко обрив. Пройшла ці пару сходинок – і провалилась. Пам'ятаю тільки, як тренер мене витягнув. Відкачали мене трохи", – поділилася згадками Гайтана.

Струнка Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Басейн Гайтана разом з чоловіком придбали спеціально для тренувань. А от які вправи співачка робить, для того щоб залишатися у чудовій формі? В інтерв’ю програмі "Ранок з Україною" Гайтана поділилася своїми секретами:

Вправа перша. Підкачати сідниці допоможуть махи по діагоналі – так ми підкачуємо ще і внутрішню частину стегна.

Наступна вправа більш складна – трохи присідаємо і робимо те ж саме колінами в боки.

Переходимо до верхньої частини тіла. Просто пливете, розгрібаючи вперед-назад, трохи опираючись воді. Ця вправа за короткий проміжок часу підтягує м’язи рук та грудей.

Боксуємо.

Потім долонями вгору і загрібаємо на себе воду.

А от для того щоб одразу навантажити все тіло, треба набрати повітря і бути як поплавок – намагатися плисти, не торкаючись землі. Це складно, але ефективно. Під час вправи ви відчуєте напругу в кожній клітині тіла – так і повинно бути.

Струнка Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Мабуть, ви скажете: легко займатися, коли басейн – у власному дворі. Проте Гайтана не пропускає групові заняття. Зірка зізнається: має ті ж самі проблеми, що й всі, хто ходить на тренування.

"Вдома я лінуюся займатись або ж роблю набагато менше підходів. Загалом, менше роблю над собою зусиль", – каже співачка.

Тренування з аквааеробіки триває п’ятдесят хвилин. Загалом за одне заняття у воді людина втрачає вдвічі більше калорій ніж у залі. А ще заняття аквафітнесом підтягують шкіру і тонізують її. Проте люди, які мають проблеми із серцем, судинами та диханням, перед тренуванням повинні обов’язково проконсультуватися з лікарем.

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