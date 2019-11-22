Беремо на замітку: "дієтичні" продукти, які заважають худнути

Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, розповіла, що після пологів вона змогла схуднути на цілих 25 кілограмів. На своїй сторінці в Instagram вона повідала про те, як же їй це вдалося.

В першу чергу Ірина попросила звернути увагу на деякі продукти, які вважаються дієтичними, але насправді саме вони заважають вам схуднути.

Краще обмежити їх вживання або і зовсім відмовитися від них.



1. Знежирені продукти - абсолютно марні, без жирів білок і кальцій не засвоюються організмом, також не надходить сигнал насичення, тому через 15 хвилин після такої їжі вам вже хочеться їсти. До речі, щоб додати таким продуктам хоч яку-небудь їстівність, виробники додають підсолоджувач.

2. Каші швидкого приготування - крім швидких вуглеводів, ароматизаторів і зайвих кг - ви нічого не отримаєте, на жаль.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Свіжовичавлені соки - цукор в чистому вигляді, кошмар для тих, що худнуть.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Протеїнові батончики - багато хто думає, що раз спортсмени їх їдять, значить це корисно для фігури, але не тут-то було. Один батончик по ккал замінює повноцінний прийом їжі або шматок торта!

5. Горіхи, насіння, сухофрукти - користь колосальна, і такі ж ккал, в день можна з'їсти не більше 20 г.

Горіхи і сухофрукти обов'язково замочувати на 30 хвилин у воді, потім добре промити, багато втрачають цей момент, і їдять в тому вигляді, в якому купили, але варто промити і ви побачите, наскільки брудною буде вода.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість.