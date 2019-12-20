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Беремо приклад: Настя Каменських показала, як зробити накачані сідниці без целюліту (відео)

Lite » Краса 20.12.2019 - 09:38
Беремо приклад: Настя Каменських показала, як зробити накачані сідниці без целюліту (відео)
Настя Каменських з тренером Андрієм Хомицьким (фото: instagram.com/kamenskux)

Від напруги Каменських навіть скрикує

Настя Каменських днями викликала справжній фурор в мережі, опублікувавши свій оголений знімок, зроблений ще під час відпочинку в Мексиці з Потапом. До речі, гучне фото зробив Потап. Після "вибуху соцмереж" Настя, схоже, вирішила показати, як же вона підтримує себе у настільки ідеальній формі. А також поділитися спорт-секретом - показати корисне тренування для пружних сідниць без целюліту і підтягнутих ніжок.

Як відомо, Потап і Настя - одна з самих спортивних пар українського шоу-бізнесу. Якщо музиканти знаходяться в рідному Києві, вони не пропускають жодного тренування. І тут слід зазначити, що тренування у виконавців ну дуже ранні! Вже о 7 ранку, а то й раніше, вони публікують відео по дорозі в зал. Зазначимо також, що тренером зіркової пари є їхній друг Андрій Хомицький, який і опублікував корисні відео.

Так, на опублікованому також на youtube-сторінці "Glam Wish" відео можна розглянути, як Каменських виконує присяд зі штангою. Це дуже корисна вправа для тренування м'язів ніг. Підкреслимо, що воно також досить травмонебезпечне. Тому виконувати таку вправу потрібно під керівництвом досвідченого тренера! При цьому Хомицький радить для більшої ефективності вправи при підйомі не розпрямляти ноги повністю, а залишати їх напівзігнутими. В кінці Настя аж скрикує від напруги.

Відео: youtube/ Glam Wish

Беремо приклад: Настя Каменських показала, як зробити накачані сідниці без целюліту (відео)

Також спортсменка показала фото з зали, позуючи в новому зручному костюмі.

Тренер Насті також залишив фото з нею і поділився мотивацією:

“Щоб кожен українець міг підмітити для себе один важливий момент який об’єднує успішних людей. Це їхня цілеспрямованість, стабільність та розуміння того що їх життєва нергія напряму залежить від фізичного стану організму. Беріть приклад з кращих і впирайтеся як би вам складно не було! Гарного дня і цілеспрямованості кожному”.

Беремо приклад: Настя Каменських показала, як зробити накачані сідниці без целюліту (відео)

Фото: instagram.com/khomytskyi_official

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами.

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