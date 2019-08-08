Білок молодості: дієтолог розповіла, що впливає на процес старіння

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, які фактори "вбивають" молодість і красу

Як можна довше залишатися молодою і квітучою – мрія кожної жінки. Не останню роль у цьому відіграє білок колаген. Завдяки йому шкіра залишається пружною і підтягнутою. Помилково думати, що знайти його можна лише в складі чудодійних кремів, адже головним джерелом є харчування. Дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram розповіла про роль колагену в процесах старіння і факорах, які впливають на його синтез.

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Колаген в шкірі синтезують особливі клітини – фібробласти. Синтез цей відбувається у дермальному шарі. З віком клітини нашого організму поступово втрачають здатність продукувати колаген в достатній, і наша шкіра втрачає пружність.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім вікових змін, є ще фактори, які негативно впливають на синтез колагену:

зневоднення

куріння і зловживання алкоголем

ультрафіолет (захищайте обличчя від сонця!)

постійний перманентний стрес і поганий сон

харчування, бідне білковими продуктами

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Зловживання цукром і продуктами, що містят цукор, до речі, пошкоджує колагенові джгутики в шкірі і вона старіє швидше.

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Крім шкіри, при зниженому синтезі колагену страждають і наші суглоби, хрящі, зв'язки.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крем з колагеном працює тільки на поверхні шкіри, створюючи просто захисну плівку. Щоб колаген потрапив всередину, його потрібно з'їсти. Але і це ще не факт, що з'їдений/випитий колаген потрапить саме в шкіру або в суглоби. Колаген розпадається до амінокислот, а потім організм сам "збирає" з них те, що йому потрібно! Шкіра - не в пріоритеті.

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