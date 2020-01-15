Аскетична дієта: Вікторія Бекхем включила в раціон хліб за біблійним рецептом

45-річна Вікторія Бекхем вирішила почати рік за всіма правилами ЗСЖ. Британська дизайнер і дружина екс-футболіста Девіда Бекхема завжди відрізнялася своїми ідеальними формами і відчуттям стилю. Однак саме в Новому 2020 році Вікторія "не на жарт" активізувалася. Схоже, улюблениця мільйонів розуміє, що після новорічних свят її шанувальникам потрібні підказки, як швидко привести себе в форму. На щастя, красуня ніколи не скупилася і у всіх подробицях ділиться секретами краси і ідеальної фігури.

Одна з найпопулярніших "рубрик" в instagram-блозі Вікторії стосується її харчування. Хоча систему харчування Вікі можна було б назвати "харчуванням Дюймовочки" - так мало Бекхем їсть. Зате кожна страва "з родзинкою".

Нещодавно дизайнер показала шанувальникам, що полюбляє на сніданок. Меню виявилося досить аскетичним, але особливим.

Так, Вікі приготувала собі тост з авокадо, перетертим в пюре. Але і тут не все, "як у людей".

Для тостів Вікторія купує особливий хліб, спечений за рецептом з Біблії! А саме - за рецептом одного з пророків - пророк Єзекіїль. Чимало дієтологів відзначають, що "хліб Єзекіїля" - нібито, "самий корисний хліб у світі".

Сніданок Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такий хліб готується з пророщених зерен пшениці, ячменю або бобових. Також його можуть робити з сочевиці. Вважається, що порівняно з білим хлібом, який зроблений з пшеничного борошна, хліб Єзекіїля набагато багатше корисними поживними речовинами і клітковиною. До речі, вартість такого хліба становить близько 10 доларів.

А ще трохи пізніше Вікі показала свій перекус. Поповнює запас енергії дизайнер свіжими фруктами.

Результат суворого, але правильного харчування того вартує:

Струнка Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше 45-річна Вікторія Бекхем детально розповіла, з чого починається її ранок — для вічної краси.