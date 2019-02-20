Дієтолог докладно розповіла, як зберегти молодість і красу

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Експерт перерахувала, які прості дії допоможуть уповільнити старіння організму

Всім жінкам хочеться як можна довше залишатися молодою і красивою і не лякатися чергового дня народження. Про те, що ж ми можемо зробити вже сьогодні, щоб сповільнити старіння організму і поліпшити свій зовнішній вигляд, розповіла на своїй сторінці в Instagram український лікар-дієтолог Катерина Павлова.

За її словами, впливати на швидкість старіння і в'янення цілком можливо. Якщо будете діяти згідно наступного переліку, зможете надовго зберегти квітучий вигляд і відмінне здоров'я і самопочуття.

1. Працювати над біоритмами!

Правильний здоровий сон - база. Все в організмі піддається біоритмам - навіть їсти краще за часом і правильно організувати свої робочі будні.





Фото: (unsplash.com)

2. Управління стресом.

Жінка, постійно піддається стресу, і не вміє з ним працювати, - не може бути красунею, як би сумно це не звучало. .

3. Усунення механізмів старіння, пов'язаних з дефіцитом нутрієнтів.

Попрацювати над заповненням дефіцитів саме свого організму. Не замовляти всі підряд вітамінки з айхерб, а персоналізовано підійти до цього питання.

Фото: (unsplash.com)

4. Максимальне усунення токсичних впливів зовнішнього середовища.

Ми живемо в досить агресивному середовищі, давайте постараємося хоча б спеціально не впроваджувати купу токсинів у своє життя, той же пластик і т. п.

5. Профілактика хронічного уповільненого запалення в організмі.

Як основної причини хвороб, пов'язаних зі старістю.

6. Усунення продуктів, що стимулюють глікацію в організмі.

Це сама грамотна стратегія для профілактики вікових змін шкіри (зморшки, в'ялість, сухість, жовтизна, зниження пружності).

Фото: (unsplash.com)

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