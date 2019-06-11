Аніта Луценко вказала на важливий нюанс в процесі схуднення

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зоряний фітнес-тренер наголосила, що важливо при схудненні отримувати задоволення від процесу

Зоряний фітнес-тренер Аніта Луценко допомагає схуднути тисячам українців. Вона регулярно ділиться на своїй сторінці в Instagram корисними порадами з харчування, способу життя і відеоуроками ефективних тренувань. Однак, за її словами, багато людей в процесі схуднення часто забувають про важливий нюанс.

Аніта опублікувала яскраве фото в спортивному чорному боді, білій кофті і кросівках. Під знімком вона зазначила, що дуже важливо не чекати, коли ти станеш худою і щасливою, а отримувати задоволення від самого процесу, навіть якщо він нерідко нелегкий.

"Як важливо все-таки при схудненні "протащитися" від процесу, а не тупо чекати кінцевого результату, І ОСЬ ТОДІ Я БУДУ ЩАСЛИВА, а поки я худну - страждаю і зла. Блін! Процес у будь-якій справі - це так цікаво і це і є життя! Просто очікування результату - це хотіти просто вийти заміж, а побачення, нічні розмови, зізнання, то таке - перетерплю, а головне мета. Ну ви зрозуміли! Отримуйте задоволення від своїх змін, від своїх маленьких щоденних перемог та квадратних сантиметрів шкіри без целюліту! Від того, що ви любите своє тіло! Що воно вселяє вам з кожним днем упевненість в собі, в те, що ви можете і це дуже класно відображається на інших сферах життя! Спостерігайте за собою в процесі з задоволенням!" - закликала фітнес-експерт

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Підписники подякували Луценко за таку чудову мотивацію і поділилися своїм досвідом, а також захоплювалися красою і фігурою дівчини.

"Це, мабуть, саме мотиваційний що я коли-небудь читала! Аніта, спасибі!"

"Круто сказано)))"

"Щастя в кожному моменті і кайф від процесу руху - повністю резонує"

"Дякую! Надихаєте!"

"Аніта, ви красуня! Захоплююся Вами!"

"Дуже красива!"

"Аніта я вас обожнюю!!! Ви така молодчинка!!!!"

"Бесцінна порада"

"Яка ж Ви класна, Аніта! Захоплююся!"

"Аніта я з Вами згодна Якщо займатися яким-небудь справою з поганим настроєм,то буде мало користі. Треба бути оптимістом і знаходити більше плюсів"

"Дуже потрібні слова! Прямо потрапили в саме яблучко! Сьогодні розпочала програму і кожен день буду вчитися "тащиться" від процесу!"

Нагадаємо, Аніта Луценко показала ефективну вправу для плоского животика.

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