Аніта Луценко розповіла, чи можна пити алкоголь під час схуднення

Зірковий тренер і експерт по правильному харчуванню розкрила секрет, чому від алкоголю товстіють

Вред алкоголя для здоровья известен и изучен уже давно, но популярный украинский тренер и ведущая шоу о похудении Анита Луценко рассказала, что этанол еще и враг красивой фигуры. Она подробно рассказала, как влияет алкоголь на метаболизм, мозг и мышцы человека не давая даже самым усердным похудеть и добиться хороших результатов в спортивном зале.

Влияние на метаболизм

Кроме белков, жиров и углеводов, существует еще и четвертое питательное вещество — алкоголь, и он тоже является источником энергии, однако, его калории организму запасать сложно. В идеале тело предпочитает эти калории сразу тратить. Переключаясь на переработку алкоголя, организм отвлекается от таких же функций касательно белков, жиров и углеводов. При этом употребление алкоголя повышает аппетит, что также влияет на метаболизм.

Фото: (pixabay.com)

Воздействие на мозг

Побочной реакцией при употреблении алкоголя является синтез дофамина — гормона удовольствия (который в последствии и приводит к зависимости), и заставляет тело расслабиться. Однако, это идет вопреки физическим процессам в этот момент — уровень стрессового гормона кортизола резко повышается, и организм переключается в режим активной борьбы с алкоголем (с токсическим веществом), направляя на это любые имеющиеся резервы.

Фото: (pixabay.com)

Калорийность алкоголя

В одном грамме алкоголя чуть меньше калорий, чем в 1 грамме жира — 7 и 9 соответственно, если это сладкие напитки (вино, ликер, настойка), в которые могут содержать сахар, то калорийность их на порядок выше. Однако итоговую калорийность и энергозатраты, которые будут необходимы организму на его переработку точно рассчитать очень проблематично и в этом скрывается еще один подвох.

Фото: (pixabay.com)

Почему от алкоголя толстеют?

Прежде всего от алкоголя поправляются, потому что он даже в небольших дозах очень сильно влияет на обмен веществ (процессы жиросжигания могут блокироваться на 6-9 часов) и даже на диете на это время организм перестает худеть. Кроме того, повышается аппетит и желание есть все без разбора возрастает. В конечном итоге алкоголь приводит к увеличению запасов внутреннего жира и к развитию ожирения.

Фото: (pixabay.com)

Влияние на мышцы

Алкоголь крайне негативно влияет и на процессы синтеза аминокислот в организме, заставляя мышцы буквально разрушаться для синтеза новых аминокислот, чтобы восполнить их недостаток. Кроме того, алкоголь сильно обезвоживает мышцы.

Фото: (pixabay.com)

Употребление алкоголя на диете

Действие алкоголя на жировые запасы напоминает "работу" еще одного врага похудения - быстрые углеводы. В присутствии этанола в крови организм старается как можно быстрее вывести лишнюю энергию в жир, одновременно с этим блокируя любые процессы жиросжигания. Другими словами, во время употребления алкогольных напитков тело может исключительно толстеть, что бы вы не делали.



Кроме того, фитнес-тренер рассказала об опасности ограничения себя в пище во время похудения. Она рассказала, как похудеть не ограничивая себя в питании.

А еще эксперт рассказала о пользе завтрака в период похудения, для того чтобы сформировать красивую фигуру.

И еще один ценный совет от диетолога, который назвала ценный продукт в рационе, который защищает женский организм.