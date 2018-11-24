Алкогольна дієта: топ напоїв, які не шкодять фігурі

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Для того, щоб схуднути, потрібно уникати алкогольних напоїв або пити їх певні різновиди

Для того, щоб успішно схуднути, необхідно, крім їжі, серйозно обмежити себе і у алкоголі. Деякі алкогольні напої більш доброзичливі до талії, ніж інші. Таким чином, якщо ви хочете скинути вагу, потрібно або не пити зовсім, або вживати тільки низькокалорійний алкоголь, який не надасть деструктивного впливу на вашу фігуру, інформує видання CNN.

Чистий алкоголь містить 7 калорій на 1 грам - це менше, ніж грам жиру, який містить 9 калорій, але більше, ніж білок і вуглеводи, які містять по 4 калорії на грам. Кількість алкоголю, загальний обсяг напою, кількість вуглеводів, цукру і змішувачів – все це відіграє певну роль в процесі схуднення.

Найбільша різниця в калоріях в напоях випливає із змісту алкоголю, але присутність вуглеводів в алкогольних напоях також в значній мірі сприяє його калорійності, за словами Дуейна Бершоу, який викладає заняття з виноробства у відділі харчових наук в Корнельському університеті.

"Будь вуглеводи у вині складаються з невеликої кількості цукру... Якщо ми не говоримо про десертні вина, це кількість цукру зазвичай невелика і не вносить значної кількості калорій у вино" - розповідає він.

Відзначається при цьому, що пиво складається з зерна, в якому зберігаються вуглеводи у вигляді крохмалю: це особливо великі молекули цукру. Виходячи з цього, пиво – досить калорійний напій в порівнянні з тим же вином.

"Як правило, пиво має більше калорій, ніж вино, але різниця в калоріях в основному відбувається з решти вуглеводів в пиві, оскільки вміст цукру в більшості вин досить низьке", - пояснює Бершоу.

А ось такі напої, як горілка, текіла або джин і зовсім не містять цукру чи вуглеводів, що робить їх практично безкалорійними. Чого не скажеш про коктейлі, в приготуванні яких використовуються ці напої. Будь-які добавки у вигляді змішувачів, тоніків, соків, сиропів і так далі завжди містять в собі цукор і є шкідливими для фігури. Наприклад, популярні коктейлі "Маргарита" або "Пінаколада" в середньому містять у собі до 500 калорій!

Загалом, для того, щоб схуднути, потрібно пити правильні напої і не дозволяти собі висококалорійний алкоголь, резюмує Дуейн Бершоу.

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Відео: (video.rbc.ua)