4 дурні поради для схуднення, яким не варто слідувати

Навколо теми схуднення існує чимало популярних порад і тверджень, деякі з яких подаються як абсолютна істина. Проте чи так це насправді? Анти ПП нутриціолог Катя, яка раніше розповіла, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, перерахувала на своїй сторінці в Instagram kate_rightfood дурні поради, яким слідувати не варто.

Наприклад, повна заборона на солодке популярна серед багатьох "експертів".

1. Не можна їсти солодке

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Відмова від солодкого - це лише тимчасова міра, яка провокує зрив і розлад харчової поведінки! Це не вирішить проблему зайвої ваги в довгостроковій перспективі, тому що сама тяга до солодкого не є причиною набору жиру!

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Тяга до солодкого - наслідок багатьох чинників - стрес, негативні емоції, недосипання, перевтома, бажання похвалити себе їжею або заглушити смуток і тд. Без шкоди для здоров'я і фігури можна щодня вписувати в раціон до 20% від добової норми калорій.

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Це принесе позитивні емоції від насолоди смакотою, в також позбавить вас від тягаря тяжкості «не можна»! Перестань відмовлятися від улюбленої шоколадки, солодкої булочки або смачного чізкейку! Просто впиши їх у свою норму.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Пити 2,5 л води

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Кількість рідини залежить від маси тіла, температури навколишнього середовища, виду фізичної активності, складу їжі і т. д. Немає точного числа, скільки води потрібно пити в день! Все індивідуально! Пийте по почуттю СПРАГИ.

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3. Не запивайте їжу і не пий 30 хвилин до і після їжі

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Пити можна і потрібно в будь-який час, коли вам хочеться. Ніякий шлунковий сік не розбавляється, це міф.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

4. ДРОБОВЕ ХАРЧУВАННЯ або харчування 5-6 р в день невеликими порціями

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Якщо поїсти на 1500 Ккал протягом дня, організм витратить 150 Ккал на засвоєння (10% ). Якщо їсти 6 разів на день, то кожний прийом їжі буде 250 Ккал. 10% від них — 25 Ккал. Але 25*6=150 Ккал. МАГІЯ!

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, схудла на 15 кілограмів співачка Ассоль поділилася своїми правилами харчування.