Другий шанс, втеча від камер і пристрасні поцілунки: чим вразив восьмий випуск "Холостяка-11"

Восьмий випуск шоу "Холостяк-11" запам'ятався глядачам складним вибором головного героя реаліті Михайла Заливака, з ким розпрощатися, наданням одній з учасниць другого шансу, а також пристрасними поцілунками, великою кількістю змагань.

У підсумку в проекті залишилося тільки шість дівчат - троянда не дісталася Тетяні Шевцовій.

Як зізнався "Холотяк", з 24-річною дизайнеркою інтер'єрів йому було класно, але, на його думку, у стосунках між ними могла бути тільки дружба.

Учасниця "Холостяка" Тетяна Шевцова покинула реаліті (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Мені важлива легкість у спілкуванні, яка у нас з тобою є. Але це не єдине, що мені потрібно у стосунках... Я просто зрозумів, що стільки часу пройшло, а тієї романтики, яка могла вже бути, і якоїсь іскорки - не відбувається. Тому результат очевидний", - сказав Заливако Тетяні.

Таким чином, продовжують брати участь в реаліті Юлія Бельченко, Анна Богдан, Джессіка Чегі, Дарія Ставнича та Розалі Номбре.

На шоу "Холостяк-11" після 8-го випуску Залишилося 5 учасниць (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

До речі, Юлія "Зайка" теж могла відправитися додому - "Холостяк" висловив думку, що їй непросто і незатишно в проекті - але дівчина змогла переконати Михайла в бажанні продовжити участь.

"Холостяк" Михайло Заливако та Юлія "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)

Також у восьмому випуску Заливако проводив час з дівчатами яскраво, цілуючись майже з усіма:

з Дариною катався на верблюдах, після чого готував лаваш і курку посеред пустелі, і потім пара цілувалася;

з Юлією відвідав парфумерний магазин, а пізніше відправився в спа-салон, де пара ніжилася в обіймах одне одного і цілувалася в душі;

з Розалі ширяв у небі, зайнявшись парасейлінгом;

з Анею, колишньою дружиною екс-глави офісу президента Андрія Богдана, влаштував вечірню прогулянку містом, потім цілувався в ресторані, а згодом - усамітнившись в кущах на території готелю подалі від камер - вони продовжили ласки, пристрасно і довго цілувалися та обіймалися.

Учасниця шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)